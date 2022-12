“È scomparso un nostro amico”: Amadeus fa piangere tutti a Sanremo Giovani

Un incredibile lutto ha colpito in queste ore Sanremo Giovani. Infatti Amadeus ha fatto piangere tutti con il suo annuncio: le sue parole.

Giornata triste per Sanremo Giovani e per Amadeus. Il presentatore della kermesse musicale, infatti, ha annunciato in diretta il drammatico lutto. Le sue parole hanno fatto piangere il pubblico: cos’è successo.

Oramai è arcinota la passione di Amadeus per il calcio. Tifoso dichiarato dell’Inter, nella puntata di ieri di Sanremo Giovani, il presentatore ha rivolto un pensiero a Siniša Mihajlović intervenendo sul finire della puntata de La vita in diretta. Così Alberto Matano si è collegato con l’amico e collega che era presente al Teatro del Casinò di Sanremo per lanciare la serata dedicata ai giovani che andrà in onda su Rai1 più tardi.

Amadeus ha iniziato dicendo che avrebbe dedicato la puntata a Siniša Mihajlović, un caro amico di tutta la crew sanremese. Il presentatore ha poi continuato: “Io e Gianni Morandi, che sarà con me, vogliamo dedicare proprio a lui questa serata, perchè era veramente un nostro e un vostro amico” – ha poi continuato – “Da allenatore, Siniša è sempre stato particolarmente sensibile ai giovani, infatti ne ha lanciati tanti nelle squadre“. Le parole del conduttore hanno colpito anche la moglie, Giovanna Civitillo.

Amadeus piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic: “Gli dedicheremo la puntata”

Amadeus prima di prendere la linea per Sanremo Giovani ha poi concluso dichiarando: “Proprio perchè quella di oggi è una serata molto importante per i giovani, la vogliamo dedicare a lui“. Dopo queste parole a riprendere la diretta ci ha pensato Alberto Matano dallo studio de La vita in diretta, il quale ha ricordato che l’ex allenatore del Bologna qualche anno fa è stato ospite proprio al Festival di Sanremo e si è reso protagonista di un divertente momento di spettacolo con Amadeus e Fiorello.

Chiuso il ricordo del tecnico scomparso Alberto si è detto molto felice dell’avvicinarsi del Festival di Sanremo, ricordando che quest’anno La vita in diretta nella settimana della kermesse si sposterà nella città dei fiori e andrà in onda proprio dal Teatro del Casinò. Infatti Matano ai microfoni ha affermato: “Ti aspettiamo! Qui c’è la Civitillo che si infila dappertutto, per questo ha 18 pass“. La Rai quindi già sta entrando in clima sanremese, grazie anche all’avvento di Sanremo Giovani.