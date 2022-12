Mare Fuori 3, l’attore di Filippo si lascia sfuggire uno spoiler: cosa ha detto

C’era il timore che Filippo potesse uscire di scena in Mare Fuori 3, ma l’attore Nicolas Maupas ha chiarito quale sarà il futuro del suo personaggio nella prossima stagione della fiction Rai, facendo anche alcuni spoiler.

Mancano ormai due mesi all’inizio della terza stagione di Mare Fuori. Il regista ha ufficializzato la data in cui verrà trasmessa la prima puntata, che sarà il prossimo 15 febbraio alle 21:25 su Rai 2. Alcune foto che hanno iniziato a circolare sui social hanno già chiarito che ci saranno almeno due nuovi personaggi nel cast.

Le attrici Clara Soccini e Lucrezia Guidone sono infatti comparse nelle foto scattate sul set delle riprese. Oltre a loro ci sarebbe anche Ludovica Coscione, che dovrebbe tornare a vestire i panni di Teresa. Allo stesso tempo, c’è molta attesa riguardo le trame: due personaggi dovrebbero diventare secondari, uno dovrebbe emergere.

Mare Fuori 3, gli spoiler: il cast andrà a Sanremo?

Durante le riprese di Mare Fuori 3 l’attore che interpretava Ciro Ricci nella fiction, ovvero Giacomo Giorgio, ha pubblicato alcune foto sul suo canale social che farebbero pensare che in realtà il suo personaggio non sia morto. Le anticipazioni della nuova stagione riferiscono infatti che lui e Rosa Ricci dovrebbero essere al centro di molti intrecci.

Sempre secondo gli spoiler, chi dovrebbe avere meno spazio in Mare Fuori 3 sarebbero Carmen e Filippo. In particolare, gli attori che interpretano proprio Filippo e Naditza non sono stati visti inizialmente sul set delle riprese a Napoli. Questo ha fatto subito scattare l’allarme fra il pubblico, che ha temuto che i due personaggi potessero uscire dalla fiction.

“È diventato talmente mio che ho iniziato a pensare al futuro di Filippo”

A chiarire quale sarà il destino di Filippo è proprio l’attore che lo interpreta, Nicolas Maupas. Parlando con Il Fatto Quotidiano Magazine ha spiegato di essersi molto legato al suo personaggio. L’attore ha iniziato la sua carriera proprio con questo ruolo, e spesso gli capita di pensare a quale potrà essere il futuro del “suo” Filippo.

Queste le parole dell’attore: “Filippo diventerà come Beppe, sarà l’educatore del carcere“. Nicolas Maupas ha inoltre fatto alcuni spoiler riguardo Mare Fuori 3. Ha spiegato che il suo personaggio è molto maturato, ma sarà comunque al centro di diverse avventure. L’attore ha spiegato che spesso si sorprende lui stesso dei colpi di scena della sceneggiatura.

Ecco l’intervista rilasciata da Nicolas Maupas, che in Mare Fuori 3 sarà Filippo, riguardo cinque cose che il pubblico non conosce ancora di lui: