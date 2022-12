Lascia la Juve e va al Real Madrid: i dettagli della super operazione

Il calciomercato invernale è pronto ad entrare nel vivo, con un calciatore che lascia la Juve per andare al Real Madrid: i dettagli del colpo.

A gennaio si aprirà ufficialmente il calciomercato invernale, con le squadre pronte a rinforzarsi per il finale di stagione. Tra queste però c’è la Juve che potrebbe indebolirsi lasciando partire un suo giocatore: andrà al Real Madrid.

Non sono settimane facili per la Juventus, coinvolta nell’operazione Prisma. Infatti il club bianconero è finito nel ciclone ed è accusato di falso in bilancio. Inoltre a breve un nuovo colpo basso potrebbe arrivare per tutti i tifosi della Vecchia Signora. Infatti la squadra bianconera potrebbe essere protagonista del calciomercato però in uscita.

A bussare alla porta della Juve ci avrebbe pensato proprio il Real Madrid. Infatti Carlo Ancelotti potrebbe fare spese proprio alla Continassa, per rinforzare la sua squadra. Il tecnico romagnolo è alla ricerca di un centrocampista pronto ad aggiungersi al mix di esperienza e giovani talenti che caratterizza i Blancos. Andiamo quindi a vedere chi è il profilo perfetto per l’allenatore italiano.

Lascia la Juve e va al Real Madrid: Carlo Ancelotti chiama per Locatelli

Le ultime indiscrezioni di mercato quindi vedono fitti contatti tra la Juventus ed il Real Madrid. Infatti i Blancos potrebbero sfruttare anche la necessità di fare cassa da parte della società bianconera. Tra i giocatori pronti ad essere sacrificati troviamo Manuel Locatelli. Il centrocampista campione d’Europa, infatti potrebbe partire già a gennaio. A Carlo Ancelotti piace molto l’ex Sassuolo ed è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con la dirigenza bianconera.

Secondo fichaes.com, infatti il tecnico dei blancos da tempo avrebbe individuato nel centrocampista della Juventus uno dei possibili rinforzi insieme a Jude Bellingham ed Enzo Fernandez. Il nome del centrocampista della Nazionale Italiana sarebbe spuntato fuori nel corso di alcune riunioni tra Ancelotti e dirigenti del Real Madrid. Inoltre l’operazione troverebbe l’ok di Max Allegri che sarebbe disposto a sacrificare il calciatore.