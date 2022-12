Cachet stellare per Sonia Bruganelli: interviene l’opinionista

Negli ultimi giorni è spuntata una clamorosa indiscrezione sul cachet di Sonia Bruganelli che tocca le stelle

Ogni anno, puntualmente, emergono indiscrezioni sul presunto cachet dei protagonisti del GF Vip. Quello dell’opinionista tocca le stelle ed è stato lei stessa con estrema sincerità a commentarlo sui social.

È consuetudine provare, ogni anno, ad indovinare il cachet di tutti i protagonisti del GF Vip, ma non sempre corrispondono alla realtà, visto e considerato che si tratta di cifre approssimative e pensate a seconda di diversi fattori. Una fanpage, non molto tempo fa, ha rivelato quanto sarebbe il guadagno di Sonia Bruganelli per quest’edizione del reality show di Canale 5 che guadagnerebbe 12.000 euro a puntata.

Non è così distante dal cachet che in molti hanno ipotizzato per l’opinionista che l’anno scorso ha confermato di non proseguire col Grande Fratello e si trova alla sua seconda edizione del reality show. C’è da dire che il suo ruolo da opinionista lo rispetta alla grande creando dinamiche sempre interessanti e senza paura di parlare con i vipponi che sono all’interno della porta rossa di Cinecittà.

GF Vip, Sonia Bruganelli smentisce il suo cachet sui social

Su Instagram, Sonia Bruganelli ha ripreso un video pubblicato da una fanpage in cui svelano il presunto cachet dell’opinionista e cui lei aggiunge: “Ma non è vero!”. Una smentita più che chiara da parte della moglie di Paolo Bonolis che aggiunge: “Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano” e utilizza il noto hashtag fake news che tutti i VIP hanno scelto di usare per dissociarsi da notizie che gli riguardano.

Il suo pubblico, tuttavia, si divide in una grossa spaccatura. C’è chi ritiene: “Se fosse vero te li meriti tutti” e chi invece “Per 12 mila manco esce di casa”. Ad ogni modo, non sono 12 mila gli euro che Sonia Bruganelli guadagna a puntata, almeno stando a quella che è la sua chiara smentita.