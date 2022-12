Antonino Spinalbese deve lasciare la casa del GF Vip: cos’è successo

È tutto deciso per Antonino Spinalbese che deve lasciare la casa del GF Vip per un motivo ben preciso scelto da lui stesso

Oriana Marzoli avrà un po’ di tregua dalla sua ossessione per l’hairstylist che dovrà abbandonare la casa, almeno momentaneamente. È stato lui stesso a decidere di uscire e rientrare per poter sbrigare una faccenda rognosa.

Nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha concesso una settimana ‘di vacanza’ a Ginevra Lamborghini all’interno della casa del GF Vip, in compagnia dei suoi vecchi coinquilini e con la voglia di conoscere quelli nuovi. Ad essere preoccupati, però, sono i GinTonic, tutti i fan della coppia Lamborghini-Spinalbese, perché all’ingresso in casa, l’ex vippona squalificata potrebbe non trovare l’uomo che le ha fatto brillare gli occhi sin da subito.

Il motivo dell’assenza momentanea di Antonino Spinalbese sarebbe da ricondurre ad un piccolo intervento cui si deve sottoporre per eliminare alcune cisti che gli recano fastidio. Oltre ai tempi dell’operazione -che non sembrano essere lunghi- ci sarebbero i 5 giorni di quarantena da rispettare prima di poter rientrare all’interno della porta rossa di Cinecittà.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini non si incontreranno?

L’ipotesi secondo cui Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese possano essere separati dal GF Vip stesso è veramente remota. Sono mesi che Alfonso Signorini non fa altro che alimentare l’hype su questa coppia che non ha mai definito qualcosa in più di un’amicizia e l’ingresso nella casa della vippona è studiata proprio per fargli passare ancora un po’ di tempo insieme. È molto più probabile, invece, che i due escano insieme: Ginevra perché scade il suo tempo di permanenza nella casa del GF Vip, Antonino perché deve sottoporsi al piccolo intervento e chissà che i due non abbiano occasione di vedersi anche al di fuori della casa del GF Vip per la prima volta.

Salvo incredibili sorprese, Antonino e Ginevra si rincontreranno nella casa che ha fatto, fin qui, sfondo del loro meraviglioso rapporto. I GinTonic possono tirare un sospiro di sollievo, difficilmente il GF Vip permetterà di allontanarli nuovamente.