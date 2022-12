Tim aumenta i prezzi: ancora rincari su queste offerte

Tim continua con i rincari su determinate offerte della compagnia. Controllate eventuali aumenti di prezzo sui vostri abbonamenti

Già WindTre ha annunciato dei rincari ed era solo questione di tempo affinché si adeguasse anche la storia compagnia telefonica. Nel dettaglio ci sono alcune offerte che subiranno un aumento di prezzo annuo notevole.

Esattamente come per WindTre, anche Tim è dovuto ricorrere ad aumenti di prezzi per concludere questo 2022 in serenità, almeno per i vertici, e poter ripartire con un 2023 che sia maggiormente florido. Peccato per i clienti storici che si ritroveranno ancora una volta con aumenti di prezzo che sull’abbonamento annuo possono avere un peso consistente.

Le differenze rispetto al passato sono particolarmente importanti. In controtendenza alle precedenti tornate di rimodulazioni, in questa circostanza i cambi di listino non interessano esclusivamente una tariffa o alcune tariffe, ma colpiscono in maniera trasversale migliaia di clienti che in passato hanno sottoscritto le cosiddette ricaricabili winback, ossia le ricaricabile legate alla portabilità del numero dal altro gestore. Una nuova fase di rimodulazioni che può pesare sulle teste di tutti quegli storici clienti fedeli a Tim.

Tim aumenta i prezzi: ecco di quanto sarà il rincaro sulle vostre offerte

Molti degli utenti TIM vedranno un aumento da 1 a 2 euro mensile sulla propria offerta che su base annua vale a dire dai 12 ai 24 euro. Indubbiamente un rincaro non indifferente per tutti coloro che si troveranno avvisati tramite SMS della variazione dell’abbonamento. Così facendo, TIM non favorirà nuovi abbonamenti a suo carico, ma spingerà ancor di più alla crescita di compagnie digitali come Iliad, Kena, Very e così via. Ci sono una serie di costi, tuttavia, cui bisogna far fronte e che la compagnia telefonica deve mettere in conto.

Tuttavia, l’aumento di prezzi non sarà fine a sé stessa, perché la compagnia ha deciso di dare qualcosa in più agli abbonati, a seconda della propria offerta: gli utenti potrebbero anche accedere ad un esclusivo bonus pari a 30 Giga oppure, nella migliore delle circostanze, a navigazione dati con rete 4G senza limiti di consumo.