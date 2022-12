Serena Rossi non è solo Mina: annuncio clamoroso, al via le riprese. Molti progetti per l’amatissima attrice napoletana

Quando per un artista arriva il momento del boom, difficile fermarsi e infatti Serena Rossi non lo farà. L’attrice napoletana che tutto il pubblico ha imparato a conoscere con Un Posto al Sole ha appena archiviato gli ottimi ascolti di Mina Settembre 2 ma è già pronta per una nuova avventura in tv.

Un progetto clamoroso, perché questa volta tradisce la Rai e con lei reciterà anche una leggenda della musica italiana. Sono infatti cominciate a Napoli le riprese di Uonderbois, nuova fiction che sarà trasmessa in streaming da Disney+.

In effetti, nemmeno la prima volta che Serena lavora con la Disney: ha doppiato la principessa Anna nella saga di ‘Frozen‘ e a Cenerentola in ‘Into the Woods’ (canzoni comprese) e prestato la sua voce alle canzoni di Emily Blunt ne ‘Il ritorno di Mary Poppins’. Questa volta invece reciterà accanto ad alcuni volti noti come Nino D’Angelo, che sarà la guest star della serie, e Massimiliano Caiazzo che il pubblico conosce per il personaggio di Carmine Di Salvo in Mare Fuori.

Al centro della storia però i Uonderbois: un gruppo di ragazzini accomunati da una passione. Hanno tutti come mito un supereroe che è incrocio tra Robin Hood e il Munaciello, lo spiritello bambino del folclore napoletano, un po’ dispettoso e un po’ generoso. Il loro Uonderboi, appunto, con Napoli che farà da sfondo alle loro avventure.

Le riprese, dirette da Andrea De Sica (nipote di Christian De Sica e figlio di suo fratello Manuel che è un noto compositore) e Giorgio Romano, sono appena cominciate. Ma per vedere la fiction dovremo aspettare il prossimo anno.

Serena Rossi non è solo Mina: annuncio clamoroso, ma ci saranno altre novità

Questo sarà solo uno dei mogli impegni e dei molti ruoli che riporteranno Serena Rossi al suo pubblico perché nel 2023 la rivedremo anche su Sky Cinema e NOW. Sarà infatti la protagonista di Beata Te, commedia Sky Original che è stata girata la scorsa estate.

Lì interpreta Marta, una regista di teatro single che sta per debuttare con la sua versione di Amleto. A stravolgere la vita, una visita inattesa il giorno del suo quarantesimo compleanno: arriverà l’Arcangelo Gabriele, interpretato da Fabio Balsamo (del collettivo The Jackal) che le annuncerà la nascita di un figlio.

Uno stravolgimento che lei non è sicura di volere, almeno non in quel momento. E così Gabriele dovrà rimanere sulla Terra un paio di settimane per starle accanto e convincerla che quella è la scelta migliore da fare.

Il prossimo anno invece cominceranno le riprese di Mina Settembre 3, perché tutti hanno già confermato che la fiction campione di ascolti tornerà, con novità sconvolgenti.