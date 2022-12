Sanremo 2023, il listone degli esclusi: c’è chi incassa il 26° ‘no’

Le esclusioni da Sanremo hanno un solo volto ed è quello dei Jalisse, ma per il 2023 ci sono tante eccellenze fatte fuori

Non c’è segreto da tenere, il 26° ‘no’ lo incassano i Jalisse che, ancora una volta, non saliranno sul palco del Teatro Ariston e l’hanno comunicato con una foto su Instagram, esattamente come tutti gli altri ammessi alla competizione.

Qualcuno aveva davvero dubbi sul fatto che i Jalisse venissero nuovamente esclusi? Sono stati loro stessi ad averlo annunciato su Instagram in cui hanno pubblicizzato il loro nuovo singolo natalizio: “26 no, ma non ci fermiamo. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival”. Con tanta sportività, il duo ha deciso di guardare avanti e, chissà, magari alla prossima edizione della kermesse musicale.

Davide Maggio è in grado di far sapere che c’è un gran listone di esclusi che ha nomi di alto rilievo, tra cui quelli storici come austo Leali, i Ricchi e Poveri e Raf. Dei talent show, invece, per quanto riguarda Amici quest’anno ci saranno LDA, Elodie e Mara Sattei, tra gli assenti che hanno presentato un brano, invece, ci sono Sangiovanni, Annalisa, The Kolors (rifiutati da Amadeus per il quarto anno consecutivo), Alessandro Casillo (Arco) Sergio Sylvestre (Big Boy), Luigi Strangis, Alex W e Sissi. Neppure Antonino – reduce dalla vittoria di Tale e Quale Show – varcherà il palco del Teatro Ariston.

Per quanto riguarda X Factor, invece, sul palco saliranno Marco Mengoni e Leo Gassman, le grandi esclusioni del talent show sono indubbiamente Francesca Michielin e Michele Bravi di cui sono stati rifiutati i brani.

Sanremo 2023, tutti gli altri esclusi dalla kermesse

Stando a quanto svelato da Davide Maggio i ‘no’ pesanti sono stati più del previsto, partendo da Matteo Romano, terzo classificato tra i giovani dell’anno scorso, poi Bugo, Ditonellapiaga, Eugenio in Via di Gioia, Andrea Sannino, Matteo Bocelli, Daniele Silvestri -ci sarà invece suo cugino a capo dei Modà- e Malika Ayane, per non parlare di Diodato e Coez. Neppure Arisa, Syria, Paola Turci, Simona Molinari, Marcella Bella, Elettra Lamborghini, Silvia Salemi e Mietta -che sarebbe dovuta essere in coppia con Sabrina Salerno– sono riusciti a passare le selezioni del direttore artistico.

Tra le band, invece, non saranno presenti Nomadi, Eiffel 65 e i Fast Animals and Slow Kid. I rapper stroncati sul nascere sono Clementino, Baby K, Chadia Rodriguez, Bresh, Shade e Beba. Non si può dire soddisfatto il mondo Indie con i ‘no’ sonori a Maria Antonietta, così come per i duetti formati da Myss Keta e Il Pagante, da Tiromancino e Enula, da Auroro Borealo e Elio, da Jack Savoretti e Svegliaginevra, da Marco Guazzone e Valentina Parisse e da Alan Sorrenti e Comete. Per finire, sembrerebbe che anche Drusilla Foer avesse presentato un brano che, evidentemente, non è passato.