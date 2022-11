Selvaggia Lucarelli sbugiarda Ballando Con Le Stelle: “Non è tutto spontaneo” – VIDEO

Selvaggia Lucarelli mette in mostra la massima trasparenza e guai a chi le rema contro: l’attacco a Ballando con Le Stelle

La giornalista e giudice del dance show di Rai Uno è stata vittima di polemiche a lei poco gradite ed ha trovato il modo di mettere subito in chiaro il suo punto. Tutto è partito di nuovo da Iva Zanicchi.

Selvaggia Lucarelli sa essere molto severa a Ballando Con Le Stelle e di certo il rapporto con Iva Zanicchi non è il migliore del mondo, ma anche con Lorenzo Biagiarelli, suo compagno, ha sempre avuto una certa professionalità nella sua posizione, come giusto che fosse. Questa volta, tutto è partito dal feroce scontro avuto in diretta con Guillermo Mariotto dopo che la stessa giudice ha definito “squallidi” alcuni atteggiamenti di Iva Zanicchi nel corso della scorsa puntata.

In un momento particolare della discussione, Mariotto dà della “scimmia arrabbiata che lancia escrementi” alla sua collega, accogliendo approvazione dal pubblico con sonori applausi che, in realtà, sarebbero pilotati. Nel video da lei postato, infatti, è evidente come un animatore istighi il pubblico agli applausi. È in occasione di questo filmato che la Lucarelli ha ammesso: “Mi fa anche piacere ricevere questi video in cui si comprende il clima intorno a me, non esattamente tutto spontaneo”.

Selvaggia Lucarelli avvelenata: “Non mi sorprende il silenzio di tutti”

Nelle sue storie di Instagram, oltre al video che incrimina Ballando Con Le Stelle che permette di applaudire il pubblico durante lo scontro con Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato anche una parte dell’intervista realizzata a Paola Barale e Luisella Costamagna in una recente puntata di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, in cui nessuno ha preso le sue difese in occasione delle parole forte rivolte dal collega, ma non solo, perché la Costamagna le ha anche lanciato una frecciatina.

A quanto sentito in diretta, Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Io non mi aspettavo niente. Il silenzio di tutti, uomini e donne, non mi ha sorpresa”. Concludendo con un’amara riflessione ha ammesso: “Ma che adesso si facciano le crociate femminili per ‘in certi momenti un po’ squallido’ e che queste mute ritrovino improvvisamente la parola, beh, ha dell’incredibile”.