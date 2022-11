Frana a Ischia, trovati altri due corpi: la Procura indaga su “allarmi inascoltati”

Intanto la Regione Campania ha espresso parere negativo sulla nomina di Simonetta Calcaterra come commissaria per la protezione civile a Ischia.

Frana a Ischia: i soccorritori hanno localizzato, ma non ancora recuperato, altri due corpi senza vita. Sarebbero quelli di Gianluca Monti e Valentina Castagna, i genitori dei due fratellini recuperati nei giorni scorsi.

Sale così a 10 il numero delle vittime della tragedia che ha colpito Casamicciola Terme, quando una frana partita dalle pendici del monte Epomeo ha travolto la cittadina. Restano ancora 2 dispersi.

Frana Ischia: oggi la riunione al Coc

Intanto questa mattina, martedì 29 novembre, è iniziato il Comitato di Coordinamento dei soccorsi nel Centro operativo comunale. Presenti, il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi, la sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento Pina Castiello, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il questore Alessandro Giuliano e il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli Enrico Scandone.

Al termine della riunione è prevista una conferenza stampa. Ora che sono stati individuati, ma non ancora recuperati, i corpi di altri due dispersi, scendono a due le persone da trovare.

Il lavoro incessante dei vigili del fuoco

Al lavoro ci sono 185 unità di vigili del fuoco, tra specialisti sommozzatori, elicotteristi, topografi, nucleo speleo alpino fluviale, team Urban Search and Rescue, Comunicazione in Emergenza, dronisti, esperti in conduzione di mezzi pesanti per il movimento terra. Lo scenario delle ricerche si complica a causa di un previsto peggioramento delle condizioni metereologiche.

Frana Ischia: i feriti e gli sfollati

Il bilancio dei dieci morti è aggravato da quello di cinque feriti e dei circa 230 sfollati, tutti ospitati nelle strutture alberghiere e dai parenti. Sono in miglioramento le condizioni dell’uomo rimasto ferito, ricoverato nel Trauma Center dell’ospedale Caldarelli di Napoli a causa di un politrauma da schiacciamento.

È cosciente ma resterà ricoverato ancora per diversi giorni. Si tratta dell’unico ferito grave nella frana.

La Regione esprime parere negativo su Calcaterra

Intanto la Regione Campania ha espresso parere negativo sulla nomina di Simonetta Calcaterra come commissaria per la protezione civile a Ischia. Lo confermano fonti della Regione all’AdnKronos.

Calcaterra è commissaria straordinaria del Comune di Casamicciola Terme da luglio, dopo lo scioglimento del Comune in seguito alle dimissioni di sette consiglieri comunali sui dodici totali. Il suo nome era stato proposto dal Cdm, ma il parere della Regione in questi casi è vincolante.

Le indagini, ex sindaco Conte: allarmi inascoltati

Sul fronte delle indagini, la Procura di Napoli vuole vederci chiaro sugli allarmi inascoltati lanciati dall’ingegnere Giuseppe Conte, ex sindaco di Casamicciola. L’ex primo cittadino ha riferito di aver inviato 4 giorni prima della tragedia, il 22 novembre, molte pec alle autorità competenti per avvertire dei rischi che correvano i cittadini a causa delle precipitazioni previste.

Frana Ischia: aperta indagine

Si indaga per disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti e la Procura nominerà un pool per effettuare “verifiche rispetto ai territori e le abitazioni colpite dalle frane”. Le indagini si concentreranno anche sulla manutenzione degli alvei e sui permessi edili ed eventuali decreti di demolizione non eseguiti, che riguardano non solo le case colpite dalla frana.