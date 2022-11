Vanessa Gravina sconvolge tutti: confessione inaspettata

In queste ore l’attrice Vanessa Gravina ha fatto una clamorosa confesssione: le parole della protagonista de Il Paradiso delle Signore.

Le ultime dichiarazioni di Vanessa Gravina non hanno fatto altro che stupire il pubblico. Infatti la protagonista de Il Paradiso delle Signore hanno sconvolto tutti: la clamorosa confessione che ha sconvolto i telespettatori.

Vanessa Gravina è la protagonista indiscussa della soap opera Rai Il Paradiso delle Signore. L’attrice in queste ore ha parlato del suo rapporto con la spiritualità in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Infatti all’età di 48 anni l’interprete della soap opera italiana ha confessato di credere nel buddismo e che si sarebbe avvicinata a questa filosofia di vita circa quindici anni fa, in un momento molto difficile della sua vita, in un momento difficile in cui il lavoro non stava andando bene.

Infatti Vanessa non era contenta delle sue scelte professionali. Un duro colpo per l’attrice che ha iniziato a darsi da fare nel mondo dello spettacolo da bambina. Così la Gravina ha iniziato a lavorare a sei mesi, come protagonista di alcuni spot per Carosello. Successivamente ha debuttato nel film Colpo di fulmine di Marco Risi. Successivamente ha anche collaborato alla famosa fiction La Piovra e da adulta ha trovato la grande popolarità grazie alla serie Incantesimo, dove ha indossato i panni della dottoressa Paola Dupré.

Vanessa Gravina crede nel buddismo: la clamorosa confessione

Vanessa Gravina ha quindi voluto ricordare quel periodo sulle pagine della rivista edita da Cairo Editore. Alle domande del giornalista ha quindi risposto: “Mi sentivo disperata. Un giorno incontrai Maria Amelia Monti, una cara amica e collega. Lei notò in me uno sguardo spento: “Devi reagire, Vanessa, non puoi stare in questo modo. Secondo me ti farebbe bene la meditazione buddista”. Ero scettica, ma seguii il suo suggerimento“. Da quel momento quindi la vita dell’attrice è cambiata radicalmente.

Ad oggi infatti l’interprete fa meditazione con regolarità e recita il ‘Nam Myoho Renge Kyo’, la preghiera dei buddisti di tutto il mondo. In merito la Gravina ha quindi dichiarato: “Praticare non serve a ottenere vantaggi sul lavoro, o a individuare il grande amore, ma aiuta a trovare un equilibrio interiore, in modo che il nostro karma, che rappresenta l’insieme delle esperienze vissute e delle nostre energie, sia in armonia, per poi condurci verso la via del bene e non del male“. Ad oggi Vanessa crede anche nella reincarnazione ed è convinta che esistano altre dimensioni che non conosciamo.