“Rischiamo grosso sul set”, protagonista rivela il dietro le quinte di Beautiful

Lungo un’intervista, uno dei protagonisti di Beautiful ha dato un mega spoiler per i telespettatori italiani

La soap opera americana è di gran lunga più avanti nel suo Paese d’origine, ma anche in Italia si procede a passo svelto. Uno dei protagonisti fa il suo rientro ed uno spoiler sulle prossime puntate.

Il suo ritorno in scena a Los Angeles è già stato spoilerato dall’America, ma adesso anche in Italia potranno vedere i guai che porterà l’ingresso di Deacon Sharpe, papà di Hope ed ex amante di Brooke. L’unica ad essere entusiasta del ritorno in scena di Deacon è proprio sua figlia che non vede l’ora di poter costruire un rapporto con quest’uomo che non c’è mai stato nella sua vita.

Tuttavia, anche con Brooke ci sarà un riavvicinamento che coinvolgerà la trama di Beautiful. Tutto ciò contro la volontà di Ridge che ha prematuramente avvertito sua moglie di stare alla larga dall’uomo che ritiene anche potenzialmente pericoloso. Inutile dire che questo non accadrà, che la notte di Capodanno i due finiranno addirittura per baciarsi, ma con Brooke che non è totalmente lucida a causa dello zampino di un terzo personaggio che porterà non poco scompiglio a Los Angeles.

Beautiful, torna Deacon Sharpe: parla l’attore che lo interpreta

A parlare del ritorno in scena di Deacon Sharpe è Sean Kanan stesso che dice a TV Sorrisi e Canzoni: “Ha avuto cinque anni di tempo per riflettere su di sé. A me Deacon piace perché non è perfido al 100 percento: ha un suo senso dell’onore e vuole riconciliarsi con la figlia”. Oltremodo svela che ci sarà un’amicizia molto particolare con uno dei personaggi temuti della soap opera, Sheila.

Sul suo rapporto con l’attore che interpreta Ridge, Thorsten Kaye, ha rivelato: “Oh sì, ho fatto a botte con Ridge in una scena che in America su YouTube è già epica! Né io né il mio collega Thorsten Kaye abbiamo voluto controfigure anche se rischiavamo di farci male. Abbiamo un ego troppo grande, dovevamo farcela da soli! Io avvantaggiato perché pratico arti marziali da una vita? Anche Ridge se la cava. Mi ha spinto contro un letto e mi ha quasi steso!”.