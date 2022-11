Mutui Under 36 per la casa, arriva una buona notizia: consumatori scatenati. Il governo Meloni ha rinnovato il sostegno economico

In questi giorni tiene banco la Legge di Bilancio 2023, la prima firmata dal governo Meloni, ma i consumatori italiani attendevano novità anche su provvediemnti prec edenti. Come la normativa sui Mutui Under 36 introidotto dal oprecedente esecutivo nel decreto Aiuti ter.

Il rialzo dei tassi deciso dalla Bce impoineva anche modifiche nella forma di questo sostegno e una prima buona notizia è arrivata. A dicembre infatti si aprirà una nuoiva finestra per poter presentare le richiste, dal momento che è stato modificato il parametro di riferimento per le banche.

Non cambiano le regole di base. I richiedenti devono avere meno di 36 anni e un valore Isee non superiore ai 40mila euro annui. A loro sarà concessa l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e in caso di acquisto soggetto a Iva è anche riconosciuto un credito d’imposta pari al tributo pagato in relazione all’acquisto. E ancora, esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Mutui Under 36 per la casa, arriva una buona notizia: le nuove condizioni

Il governo Draghi aveva previsto un finanziamento prima casa con rapporto tra capitale preso in prestito e valore della casa superiore all’80%. In pratica una copertura da parte del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa fino all’80% della quota, contro il 50% previsto in precedenza. E così gli istituti di credito hanno potuto offrire finanziamenti fino al 100% del valore degli immobili.

Ora nel periodo che va dal 1° al 31 dicembre (ma potrebbero esserci ulteriori proroghe) le condizioni per un mutuo vantaggioso tornano anche se ci sono alcuni punti da chiarire. Come se sia sufficiente la stipula o la firma del contratto entro il 31 dicembre 2022 per poter effettivamente accedere alle agevolazioni previste per i mutui giovani.

Nel Bonus era previsto e c’è ancora uno “scudo” fino a 250mila euro destinato a dipendenti, anche ai lavoratori atipici, con la garanzia pubblica. Con il rialzo dei tassi ufficiali da parte della Bce le banche rischiavanoi di fare offerte in perdita e quindi avevano bloccato i finanziamenti che invece possono ripartire.