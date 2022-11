Da Tale e Quale Show al Teatro Ariston: “Ho inviato il mio album per Sanremo 2023”

Tale e Quale Show è appena terminato, quindi si pensa subito a Sanremo: protagonista manda un intero album ad Amadeus

Dopo uno show da protagonista, si prepara a vivere una kermesse ancor più con un ruolo centrale. Non c’è alcun freno per il cantante di Amici che pensa questo sia veramente il suo anno: Amadeus accoglierà i suoi brani?

Dopo aver vinto Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino non ha intenzione di guardare in faccia a nessuno e vuole andare oltre. La sua vittoria è stata molto apprezzata dal pubblico stesso in quanto davvero meritocratica, adesso il vincitore vuole concentrarsi sulla sua musica. In collaborazione con Cristiano Malgioglio, come raccontato a SuperGuidaTV, ha dato vita ad un nuovo progetto: “La cosa più entusiasmante è che Cristiano ha avuto il coraggio di dare voce al popolo italiano. Il popolo del web era in una sorta di rivolta e si domanda: ‘Perché Antonino non ha il posto che merita nella discografia italiana?‘. Questo può avvenire anche ad un eventuale Sanremo. A me ha fatto molto piacere che lui da artista ha riconosciuto quest’aria per dire ‘teniamolo da parte’, nonostante i dischi che io ho fatto con l’Universal e con la Sony”.

Sul Festival condotto da Amadeus, Antonino ha svelato: “Per Sanremo, ti dico che io ho un disco pronto, tra i vari brani c’è anche quello scritto da Malgioglio. Io presenterò ad Amadeus tutto il progetto. Credo che quando ti presenti a Sanremo, devi anche presentare tutto il progetto che hai”.

Antonino Spadaccino, da Tale e Quale Show a Sanremo: un sogno che può realizzarsi

Non tutti ricordano che Antonino Spadaccino sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ci è già salito nel 2005 quando era tra i ragazzi di Amici e accompagnò Gigi d’Alessio cantando L’amore che non c’è. Tuttavia, il sogno di salire da solo come big c’è ancora: “Io provo ad andare a Sanremo da 18 anni, lo seguo da quando ero bambino. Se Sanremo per qualcuno è diventato soltanto un passaggio promozionale, io vivo Sanremo ancora come una volta a prescindere dalla posizione in classifica. Sanremo è una consacrazione, e per un cantante italiano che fa questo mestiere da tanto tempo, sarebbe anche arrivata l’ora. Per dirla ai giorni nostri, Sanremo è la spunta blu che si ha sui social, Sanremo ti investe come cantante italiano, è un bel mantello”.

Il vincitore di Tale e Quale Show sa di dover affrontare una commissione prima di poter gioire, ma è ugualmente convinto che possa essere l’anno giusto per lui: “Qualora non dovessi essere nella lista dei big in gara, pochi giorni dopo presenterò il brano che ho presentato. L’amore che c’è stato nei miei confronti è stato enorme, e lo presenterò anche per far vedere cosa non è stato preso, la gente deve sapere che cosa è stato proposto”.