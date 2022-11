Carte di credito, il grande dubbio: meglio autonoma o legata al conto corrente?

Il grande cruccio per chi vuole effettuare operazioni e pagamenti con la carta di credito. Da vedere se sia meglio con il proprio conto o con altri

Al giorno d’oggi chiunque è in possesso ormai di una carta di credito. Con l’esplosione dei servizi di internet banking e di diverse casse di risparmio più smart, ottenere una carta è certamente molto più semplice e fattibile per chiunque.

Esistono moltissime tipologie di carte di credito. Da quelle standard, collegate al proprio conto corrente, alle prepagate ricaricabili di volta in volta, sino alle carte virtuali (vedi Paypal) che permettono transazioni in particolare sul web.

Il vero cruccio di moltissimi utenti e fruitori di tale servizio è però il seguente: meglio ottenere ed utilizzare una carta di credito legata al proprio conto corrente bancario oppure decidere di sfruttare una carta di tutt’altro istituto, senza un conto diretto?

Le differenze tra le carte di credito della propria banca e quelle senza conto corrente

Andiamo dunque ad analizzare vantaggi e svantaggi delle due opzioni proposte per la carta di credito personale. Cominciando dalla carta collegata al proprio conto corrente.

In primis c’è convenienza dal punto di vista di riconoscibilità dell’utente. Per i clienti di vecchia data, la banca avrà meno difficoltà a emettere una carta di credito, quindi i tempi per ottenerla saranno molto probabilmente ridotti.

Oppure risulterà molto più semplice e rapido richiedere un eventuale aumento del fido della carta, ovvero di quell’importo di denaro che viene anticipato dalla stessa banca e che viene utilizzato per pagare. Potrebbe, per esempio, esserci una situazione emergenziale che porta il cliente ad avere bisogno di maggiore liquidità.

Per quanto riguarda le carte di credito di un istituto diverso dal proprio, vantano anche loro alcuni vantaggi. Prendiamo infatti ad esempio le carte di credito American Express, che prevedono servizi aggiuntivi rispetto ad altre tipologie di carte di pagamento quali:

la presenza di un cashback o di programmi che permettono di accumulare punti per ridurre poi il canone della carta;

benefit aggiuntivi in termini di protezione antifrode, assicurazioni viaggi e molto altro ancora.

In pratica, prima di prendere una decisione sulla carta di credito a cui affidarsi, vanno sempre comparati benefici e difficoltà eventuali.