Ultim’ora Mara Venier, grossi problemi in vista: arriva un’altra delusione. Non c’è solo la concomitanza con i Mondiali a preoccuparla

I tifosi di calcio dovranno cambiare le loro abitudini, perché i Mondiali a novembre non li avevamo mai visti. Così però dovranno fare i telespettatori e i conduttori della Rai che ha in esclusiva i diritti. Tra loro anche Mara Venier che però avrà anche altri problemi da risolvere nei prossimi giorni.

I Mondiali 2022 cominceranno domenica 20 novembre e la prima partita, Qatar-Ecuador, è in programma alle 17 ma sarà anche preceduta dalla cerimonia inaugurale. Ecco perché Domenica In sarà trasmessa con un orario ridotto mentre il 27 novembre non andrà proprio in onda per lasciare spazio a due partite.

Intanto però Mara Venier deve fare i conti anche con i risultati degli ascolti tv che sono appena arrivati e confermano la tendenza di questa prima parte di stagione. Nel Daytime Pomeriggio di domenica 13 novembre Domenica In su Rai 1 è stata vista nella prima parte da 2.571.000 spettatori (il 19,68% di share), nella seconda 2.394.000 (il 20,38%) e nella terza da 2.146.000, il 17,85%. A seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.323.000 spettatori, il 17,20%.

Su Canale 5 invece L’arca di Noè 2.569.000 spettatori (il 18,03%) e lo speciale di Amici di Maria De Filippi da 2.919.000 telespettatori, share del 23,25%. Quindi Verissimo – Speciale Tiziano Ferro ha registrato nella prima parte 2.579.000, 21,42% e nel programma 2.442.000, il 17,52%.

Ultim’ora Mara Venier, grossi problemi in vista: la Rai vince la sfida in altre fasce

Gli ascolti tv però sono andati meglio per la Rai nelle altre fasce della domenica. Nel Preserale su Rai 1 L’Eredità Weekend su Rai 1 nel segmento La sfida dei 7 è stata vista da 3.073.000 telespettatori (share 19,50) e nel gioco 3.920.000, il 22,13%. Su Canale 5 invece Caduta Libera Weekend ha registrato 3.443.000 spettatori, il 19,56%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 847.000, il 5,55%, e Tempesta d’amore su Rete 4 ha totalizzato 762.000 telespettatori, share 3,84%.

Nell’Access Prima Time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.499.000, il 22,70%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 3.031.000 telespettatori, per uno share del 15,27%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 935.000, 4,67%, e nella seconda 792.000, 4%.

Infine nel Primi Time su Rai 1 il film Atto di fede ha messo insieme 3.229.000 telespettatori, per uno share del 18,71%, e su Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.276.000, 11,58%, nel programma mentre nel segmento Il tavolo 1.440.000, il 9,44%. Su Canale 5 l’ennesima replica de Il gladiatore ha ottenuto 1.692.000 telespettatori, share 10,56%.