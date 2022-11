“Tumore al polmone”, la terribile rivelazione di Iva Zanicchi: tutti sconvolti

Nelle ultime ore Iva Zanicchi si è resa protagonista di una terribile rivelazione alla stampa che riguarderebbe un tumore al polmone.

Torna a parlare Iva Zanicchi e lo fa rivelando un tumore al polmone nel corso dell’ultima intervista. Il problema di salute però non riguarda lei bensì una persona che le è molto cara: che cos’è successo.

In pochi sanno che dal 2020 Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi, combatte contro un tumore al polmone. La lunga battaglia dell’uomo inoltre non sarebbe ancora giunta al termine ed a confessarlo sarebbe stata proprio l’Aquila di Ligonchio in una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Oggi l’uomo a 72 anni, dieci in meno di Iva, sta abbastanza bene ma la sua vita e il suo corpo sono stati messi a dura prova dalla malattia. La concorrente di Ballando con le Stelle ha quindi voluto rivelare le sue condizioni.

Infatti la Zanicchi parlando di suo marito ha affermato: “Fausto sta abbastanza bene. Pesava 110 chili, ora ne pesa 74. Non ne parliamo molto, del dolore ho pudore. Ma lui sa bene che, porca miseria, se uno fuma 90 sigarette al giorno alla fine le paga” – ha poi concluso – “E le ha pagate con un tumore al polmone. Ma sta combattendo e sta vincendo. Solo che mi è rimasto inappetente“. Inoltre l’uomo ha scoperto di avere un cancro nel corso di alcuni controlli cardiologici fatti due anni fa, in piena pandemia.

Iva Zanicchi svela la lotta contro il tumore del marito: la loro storia d’amore

In pochi sanno che Fausto Pinna, marito di Iva Zanicchi, ha 72 anni ossia dieci in meno alla cantante ed opinionista. L’uomo è un produttore musicale di origini sarde. Poco e nulla si sa della sua vita privata: l’uomo è assai riservato. Quel che è certo è che la storia d’amore con la cantante è iniziata nel 1986: il primo incontro è avvenuto in sala di registrazione. In quei tempi Iva si stava separando da Antonio Ansoldi, il discografico da cui nel 1967 ha avuto l’unica figlia Michela.

Per Fausto fu un colpo di fulmine, con l’uomo che l’ha corteggiata per tempo. La coppia vive in Brianza e non ha avuto eredi.Dall’unica erede Michela Iva Zanicchi ha avuto due nipoti: Luca, 24 anni, e Virginia, 20. Inoltre proprio quest’ultima studia Psicologia all’Università ma è anche molto portata per il canto e un giorno potrebbe seguire le orme della nonna. Al momento però la ragazza si limita solamente a portare in giro proprio Iva.