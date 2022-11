Amazon, spunta un buono sconto: come ottenerlo subito

In queste ore Amazon sta lanciando un nuovo buono sconto per tutti i suoi abbonati al servizio prime: come sarà possibile riscattarlo.

Amazon ha deciso di regalare ai propri utenti un buono sconto. Riscattarlo anche è semplicissimo visto che basteranno pochi passaggi prima di averlo a disposizione: la guida completa per ottenere il voucher.

Amazon torna protagonista con un regalo per tutti i suoi utenti. Infatti non è la prima volta che il colosso dell’e-commerce regala buoni sconti ai propri utenti con specifiche campagne ad hoc. In queste ore si è scoperto che il colosso di Jeff Bezos ha avviato una promozione che ruota attorno alla possibilità di utilizzare un buono sconto del valore di 5 euro. Scopriamo insieme come ottenerlo.

Il tutto arriva in attesa della possibilità di fare acquisti sfrenati con il black friday. La piattaforma di e-commerce più famosa al mondo ha deciso di regalare un buono sconto di 5 euro che sarà applicato al prossimo acquisto. Inoltre la promozione però non è valida in automatico e bisogna verificare se si è in possesso dei requisiti. Scopriamo quindi come sarà possibile riscattarla.

Amazon, in regalo un buono sconto da 5 euro: come ottenerlo

Per scoprire se potrete accedere a questa incredibile promozione dovrete cliccare QUESTO LINK. Infatti come specifica Amazon stesso la promozione circa il buono sconto di 5 euro è valida solo tramite invito per tutti gli utenti che sono stati informati tramite email, pubblicità mirata sul sito ufficiale oppure attraverso una notifica push sul proprio smartphone. Inoltre sarà possibile accedere a questa offerta solo ed esclusivamente dal vostro cellulare.

Se quindi farete parte dell’offerta promossa da Amazon, avrete modo di conoscere in dettaglio la promozione e tutte le informazioni su come sfruttarla. Per riscattare l’offerta in questione però non ci sarà tanto tempo, visto che gli utenti in questione potranno sfruttarla solamente fino al prossimo 14 novembre 2022, con il buono sconto del valore di 5 euro da utilizzare su ordini di almeno 25 euro.