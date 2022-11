Tutti pazzi per Iliad: la promozione imperdibile per navigare on-line

Nuovo lancio importante per Iliad: la compagnia telefonica sul territorio italiano ha messo a disposizione una nuovissima offerta per internet

Da quando è sbarcata su territorio italiano, la compagnia telefonica Iliad ha scelto una strategia ben precisa per reperire clienti e nuovi abbonati. Vale a dire il lancio di offerte a dir poco clamorose e concorrenziali per chi decidesse di passare al loro brand.

Il provider di origine francese ha immediatamente trovato grandi riscontri, in particolare sulla telefonia mobile. Sono molti gli italiani che hanno deciso di abbandonare i loro vecchi abbonamenti e passare ad Iliad grazie ai prezzi convenienti.

L’ultima promozione che fa parlare di sé non riguarda i cellulari in particolare. Bensì la connessione internet, la possibilità di affidarsi a Iliad per ottenere il wi-fi all’interno delle proprie abitazioni private.

Iliad sbanca anche per la telefonia fissa: la super-offerta del mese di novembre

I clienti Iliad possono esultare. In questi giorni il provider ha lanciato una proposta che riguarda proprio loro, e non soltanto i nuovi abbonati come prevede di solito la legge del mercato telefonico.

In pratica stiamo parlando dell’offerta per telefonia fissa Iliad Box. Un’offerta che propone fin da subito chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, senza lo scatto alla risposta e con la possibilità di comunicare anche all’estero, con chiamate senza limiti verso tutti con le velocità massime della Fibra sino a 4 Gbps.

La promozione di novembre è interessantissima: Iliad Box attivabile a soli 15,99 euro al mese, ma soltanto per i clienti che già possiedono un abbonamento Iliad per telefonia mobile. Dunque una doppia opportunità: avere un’ottima connessione in casa con fibra ottica più una delle tante proposte ricaricabili per cellulari o dispositivi elettronici e portatili.

Chi invece è interessato soltanto alla Iliad Box per la propria abitazione, vedrà lievitare il prezzo mensile a 23,99 euro. Una cifra ben più in linea con il resto delle proposte sul mercato. Va ricordato che per attivare Iliad Box inizialmente andrà sborsato un costo di attivazione da 39,99 euro (compreso il suddetto box-modem per la connessione).