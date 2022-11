Netflix mette in crisi Re Carlo: la nuova stagione di The Crown svelerà tutto!

L’emittente Netflix è pronta a mandare in crisi nuovamente la royal family britannica. In arrivo la nuova stagione tra pochi giorni

Netflix è pronta a far impazzire nuovamente i suoi abbonati e spettatori più vicini. Il 9 novembre, vale a dire mercoledì prossimo, finalmente sarà disponibile sulla piattaforma la nuova stagione di una serie televisiva davvero amatissima.

In arrivo la quinta stagione di The Crown, ovvero la mastodontica opera televisiva, prodotta proprio da Netflix, che ripercorre il regno di Elisabetta II, la compianta regina d’Inghilterra scomparsa poche settimane fa.

Se le prime stagioni avevano una valenza fortemente storica e hanno riguardato l’ascesa della giovane Elisabetta, divenuta regina suo malgrado da giovanissima, la prossima serie sarà a dir poco scandalosa, visto che entrerà di diritto negli intrighi di corte e nella trama più discussa del secolo scorso.

La giornalista è sicura: “Carlo III dovrà stare attento alla serie su Netflix”

The Crown infatti andrà a gamba tesa sull’intreccio tra Carlo d’Inghilterra e la principessa Diana Spencer. Già nella quarta stagione era stata affrontata la prima fase del loro rapporto, fino alla nascita dei figli William e Harry.

Possibile che la figura di Carlo, che in questo momento vive un periodo stranamente positivo e popolare in Gran Bretagna (vista la crisi politica nazionale), possa subire parecchie critiche.

Lo ha spiegato la giornalista Tina Brown, ex direttrice di Vanity Fair. Come riportato dal Corriere della Sera, la donna ha ammesso come la serie Netflix rischi di essere indigesta a Re Carlo: “Carlo dovrà stare attento a Netflix. Intere generazioni neppure erano nate quando finì il matrimonio reale, con l’amore di Carlo per Camilla e poi l’incidente mortale di Lady D. Netflix metterà davanti ai loro occhi una vicenda che non conoscono, raccontata con i modi di una serie tv”.

In molti infatti non hanno vissuto a pieno il periodo del matrimonio tra Carlo e Diana, ma soprattutto non sono consci dei gravi problemi fra loro, dell’amore non troppo nascosto di Carlo per Camilla Parker-Bowles, e ulteriori dettagli che svelerà The Crown.

Il rischio per l’attuale sovrano è un calo di popolarità improvvisa per colpa della serie TV. Nella nuova stagione di The Crown il ruolo di Carlo è andato all’attore britannico Dominic West, mentre Diana sarà interpretata da Elizabeth Debicki.