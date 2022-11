Sharon Stone, l’odissea dell’attrice: “Ho fatto le cure sbagliate, avevo un tumore” – FOTO

Sharon Stone ha rivelato la sua odissea: a causa di una diagnosi medica non corretta, stava facendo delle cure sbagliate. Ecco come si è accorta di quello che stava succedendo, rendendosi così conto di avere un tumore.

È davvero difficile trovare l’attrice americana Sharon Stone fuori dal set delle riprese mentre non sorride oppure è abbattuta. La sessantaquattrenne ha affrontato negli ultimi anni numerosissimi problemi di salute, rischiando anche di morire. Nel 2001 gli furono rimossi alcuni tumori benigni nella zona linfatica.

L’attrice aveva spiegato di avere gonfiori nella zona in cui erano cresciuti i tumori, e che ci volle diverso tempo per guarire. Alla fine del 2001, ad un certo punto, iniziò ad avere dei forti mal di testa. Poco dopo scoprì di avere un’emorragia celebrale: un riversamento di sangue fra il cervello e la membrana che lo ricopre aveva messo a rischio la sua vita.

Sharon Stone, l’odissea delle cure mediche sbagliate

A quanto sembra, purtroppo, l’odissea dell’attrice sembrerebbe non essere ancora finita. Fra le ultime e recenti apparizioni in pubblico c’è la sua presenza a Cannes per l’anteprima del film Elvis. La sua solita gioia ed energia non facevano assolutamente sospettare che stesse di nuovo combattendo con un tumore dopo tutti questi anni.

Ad inizio novembre l’attrice americana ha voluto condividere sul proprio canale Instagram un consiglio molto personale. Come fece anche Silvio Berlusconi diverso tempo fa, ha consigliato vivamente ai suoi ammiratori, in particolare alle donne, di chiedere sempre un secondo parere medico. Questo soprattutto se si sente che c’è qualcosa che non va.

“Chiedete una seconda opinione”: l’attrice sarà offline per sei settimane

Sharon Stone ha spiegato di essersi sottoposta di recente a delle cure mediche sbagliate. È successo perchè il medico aveva sbagliato la diagnosi. Lei, però, continuava a sentire dolore, e così il consulto con un altro medico ha confermato la presenza di un “tumore fibroide“. Per fortuna, sembrerebbe che anche in questo caso sia benigno.

L’attrice ha anche spiegato di essere stata operata: il tumore è stato rimosso. Adesso sarà offline per diverso tempo, perchè ci vorrà un mese e mezzo per la completa riabilitazione. Anche in un momento come questo, però, è impossibile fermarla: stanno uscendo le sue campagne di sensibilizzazione al voto per le elezioni americane di medio termine.

Ecco il messaggio scritto da Sharon Stone su Instagram (in lingua inglese):

Qui sotto, una recente e bellissima copertina di Vogue Arabia che ritrae l’attrice americana Sharon Stone. La fotografa è Nima Benati, indicata anche da Forbes come uno dei giovani più promettenti talenti a livello globale: