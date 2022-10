Stefano De Martino addio, scelta definitiva: tornare indietro ormai è impossibile. Una mazzata per i suoi fan, ma c’è una novità

La stagione televisiva è cominciata malissimo per Rai 2. Il flop di Alessandro Cattelan in seconda serata, quello di Elisa Isoardi ogni domenica pomeriggio, il debutto con numero bassissimi per il programma di Ilaria D’Amico. C’è una sola eccezione si chiama Stefano De Martino.

Perché l’ex ballerino che da qualche stagione è diventato conduttore, è sempre più perfettamente calato nell’ambiente di Stasera tutto è possibile in prima serata al lunedì. E nonostante una concorrenza micidiale, con le fiction di Rai 1 da una parte e il Grande Fratello Vip 7 dall’altra ottiene sempre ottimi ascolti. La media è di 1,7 milioni di spettatori a settimana, decisamente buona rispetto alla media della rete.

Eppure come per tutte le belle favole c’è anche una fine. Stefano De Martino dice addio ed è una scelta senza ritorno perché siamo arrivati all’ultima puntata. Questa sera, puntata finale di STEP, tutta a tema sarà Halloween: una mazzata per il pubblico ma la buona notizia è che lo show tornerà.

Insieme a Stefano De Martino sono annunciati come ospiti-concorrenti alcuni volti famosi. Giulia De Lellis e Max Giusti, Flora Canto e Gennaro Esposito, Herbert Ballerina, Peppe Iodice, Vittoria Castagnotto e Gino Fastidio. Insieme a loro alcuni ospiti fissi, come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Quello del marito di Belen Rodriguez è un addio? In realtà soltanto un arrivederci perché passerà poco tempo prima di rivederlo in video. Il 29 novembre infatti è atteso in secondo serata, sempre su Rai 2 con la seconda stagione Bar Stella, ribattezzato così in onore del locale che aveva il nonno. Un live show nel quale insieme a cast fisso e ospiti commenterà a modo suo le notizie del giorno, tre sere a settimana.

Non è tutto, però, perché Stefano è anche atteso ad un debutto. Porterà in Italia lo show That’s My Jam che in America è condotto dal popolarissimo Jimmy Fallon. Sappiamo ancora poco del programma, ma è un suo nuovo successo.