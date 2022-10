Mina Settembre 2, rivelato il finale: Gelsomina perderà tutto

È stato rivelato il finale di Mina Settembre 2, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 il prossimo 2 novembre. Ecco perchè le cose si metteranno malissimo per l’assistente sociale, che si troverà a perdere tutto.

Manca ormai poco all’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar. Per poter trasmettere tutte le partite di cui ha acquistato i diritti, la Rai ha modificato il palinsesto di numerose fiction. Fra queste, c’è anche Mina Settembre 2. La penultima puntata verrà trasmessa in prima serata su Rai 1 il 30 ottobre, mentre il finale di stagione sarà in onda il 2 novembre.

Mentre il ponte della festa Tutti i Santi porterà alla cancellazione di alcuni programmi, il pubblico di Mina Settembre potrà invece godersi durante le festività il gran finale della seconda stagione. Nella penultima puntata si vedrà Mina Settembre fare ritorno a Procida per la risoluzione del caso su cui sta lavorando.

Mina Settembre 2, cosa ci aspetta nel gran finale

A chiamare Mina Settembre a Procida è stato Gianluca, preoccupato dell’arrivo del marito di Juliette sull’isola. Durante le indagini, la protagonista scoprirà un segreto proprio riguardo Gianluca. L’amore e le sue sfumature saranno il filo conduttore di tutto: Irene si sentirà combattuta per i sentimenti verso Luigi, fra Titti e Giorgio sarà tutto difficile.

Ci saranno anche due avvenimenti della penultima puntata di Mina Settembre 2 che poi verranno approfonditi nel gran finale del 2 novembre. La protagonista vedrà per caso alla Tv la madre Olga mentre discuteva in un bar con Rosa. Le domande dell’assistente sociale sono numerose: dove si trovano le due donne? Perchè non sa nulla di questo incontro?

Olga e Viola saranno al centro delle trame nell’ultima puntata

Sembra infatti sempre più strana e poco credibile la lunga crociera lunga addirittura quattro mesi della mamma di Mina Settembre. Sta nascondendo un segreto? Quando verrà costretta a fornire spiegazioni, il suo racconto non sarà convincente. Nel frattempo, la protagonista finirà seriamente nei guai cercando di aiutare Viola a trovare la sua famiglia.

Per la minore, che vive in una casa famiglia, l’assistente sociale andrà un po’ troppo oltre. Finirà dunque per essere denunciata per essersi messa ad indagare sulla famiglia biologica di Viola, e perderà anche il suo lavoro. La protagonista, che di certo non si aspettava questo verdetto, sarà dunque costretta a dover lasciare il consultorio.

Ecco alcuni simpatici fuorionda di Mina Settembre 2: