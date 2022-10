Antonino Spinalbese frenato da Belen Rodriguez? Il suo grande desiderio al GF Vip

Antonino Spinalbese, il concorrente del GF Vip 7, è frenato da Belen Rodriguez? Ecco l’indiscrezione riguardo una richiesta molto particolare dell’ex parrucchiere.

Nel corso di una conversazione con alcuni inquilini del GF Vip 7, Antonino Spinalbese aveva spiegato bene la sua situazione sentimentale. Al momento si sentiva impegnato con sua figlia, e non voleva intraprendere nessuna relazione all’interno del reality show. Effettivamente, sono state Ginevra e Giaele ad avvicinarsi per prime a lui.

Quando la figlia di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez era nata, l’ex parrucchiere di Aldo Coppola aveva scritto alcune frasi molto dolci dedicate alla sua paternità: “‘La topolina di papà’. La più bella frase che mio padre ripeteva di continuo alle mie sorelle… Ho sempre sognato di… Dirlo ad una figlia. Ora posso farlo“.

GF Vip 7, cosa c’entra Belen con la richiesta di Antonino?

Sembrerebbe proprio che Antonino abbia occhi solo per sua figlia. Secondo quanto rivela Novella 2000, in confessionale espresso più volte un desiderio speciale agli autori del GF Vip 7. Vorrebbe poter incontrare Luna Marì anche durante il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello, nonostante la bambina abbia quasi un anno e quattro mesi.

La presenza di un minore di diciotto anni in televisione è sempre molto difficile da concretizzare, ma quanto successo nelle precedenti edizioni del GF Vip 7 dimostrano che è possibile. Ad esempio, Alessandro Basciano ha un figlio che allora aveva 5 anni. Lo incontrò per qualche minuto proprio fuori dalla porta rossa della casa del Grande Fratello.

Cosa sarebbe successo: l’indiscrezione è incredibile

Secondo quanto rivelerebbe l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sarebbe Belen Rodriguez che, indirettamente, renderebbe infattibile l’incontro fra Antonino Spinalbese e Luna Marì nella casa del GF Vip 7. La bambina, infatti, andrebbe accompagnata per l’incontro con il vippone e sembrerebbe proprio che la showgirl non si voglia esporre.

Non è chiaro al momento se Belen non voglia più essere associata ad Antonino, non voglia far andare la figlia al GF Vip 7 o se lei non voglia avere nulla a che fare con il reality. Alcune indiscrezioni avevano anche riferito di una diffida della showgirl al suo ex riguardo la possibilità di parlare della loro relazione finita nel corso del reality show.

