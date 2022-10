Ballando con le Stelle, la novità è ufficiale: accadrà sabato prossimo

Grossa novità nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, decisa da Milly Carlucci in persona: lo ha voluto proprio lei!

Le prime puntate di Ballando con le Stelle hanno avuto un ottimo successo di pubblico. Sia per la curiosità di vedere all’opera i ballerini d’eccezione su Rai Uno, sia per le liti e le polemiche che scaturiscono spesso tra partecipanti e giuria.

Intanto Milly Carlucci come ogni settimana studia novità improvvise e colpi di scena per rendere Ballando con le Stelle sempre più accattivante ed originale, cercando anche di vincere il duello dello share del sabato sera con Tu si que vales.

Una delle strategie migliori della Carlucci è quella di invitare ospiti d’eccezione a danzare sul palco di Ballando. Proprio poco fa sono stati ufficializzati i ballerini per una notte che saranno presenti sabato prossimo, nella puntate del 29 ottobre.

Nino Frassica e non solo: i 4 ballerini per una notte che animeranno Ballando con le Stelle

Come annunciato da TVBlog, secondo note ed indiscrezioni ufficiali, Ballando con le Stelle di sabato prossimo ospiterà ben 4 ballerini d’eccezione, che si esibiranno non in gara ma soltanto per divertire il pubblico televisivo.

Il primo nome sarà quello di Nino Frassica, un vero e proprio habitué del palcoscenico televisivo. Il comico siciliano, già intervenuto a Ballando con le Stelle in passato, farà divertire e ridere tutti con la sua consueta ironia stravagante.

Ad accompagnare Frassica ci sarà un suo compagno di viaggio durante le serate domenicali di Che tempo che fa. Ovvero il comico Maurizio Ferrini, che si esibirà sulla pista da ballo nei panni della signora Coriandoli, suo cavallo di battaglia da molti anni.

E non finisce qui. Tra gli ospiti della serata di sabato 29 ottobre anche una cara amica di Rai Uno. La conduttrice Paola Perego, che si esibirà sulla pista da ballo. La conduttrice di Citofonare Rai2 è stata voluta fortemente da Milly Carlucci, vista la stima reciproca tra le due donne della tv italiana.

Infine una campionessa. Ovvero la giovanissima Sofia Raffaeli, atleta della nazionale di ginnastica ritmica azzurra, di recente campionessa del mondo in varie discipline. Insomma un sabato ricco di charme, divertimento e novità per Ballando.