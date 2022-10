“Sono stato il suo amante”: incredibile rivelazione di Maurizio Costanzo. Le parole hanno fatto scalpore e hanno stupito tutti i telespettatori

Maria De Filippi è la persona più importante della sua vita, ma lo storico conduttore ha raccontato anche di un flirt avuto con una donna sposata. Arrivarono addirittura i carabinieri.

Quante storie da raccontare può avere un decano della nostra televisione come Maurizio Costanzo? Semplice un’infinità. Il suo programma cult, il Maurizio Costanzo Show, ha attraversato diverse generazioni, rimanendo costante nel tempo e raggiungendo lo storico traguardo dei 40 anni di messa in onda. Dal 1982 il giornalista romano incontra ospiti e analizza l’attualità con un format tutto suo. Proprio per questo, dopo una parentesi così lunga, Costanzo ha deciso di dedicare uno spazio importante allo show all’interno del suo nuovo libro “Smemorabilia/Catalogo sentimentale degli oggetti perduti”, edito da Mondadori, scritto con Valerio de Filippis. La dedica è davvero speciale: “Al Parioli col Maurizio Costanzo Show , dopo 40 anni: 1982-2022 e che non vada perduta nemmeno una goccia. Dedico questo libro ad Alberto Silvestri, Paolo Pietrangeli, Luisella Testa, Franco Bracardi”. Una serie di bilanci e consuntivi di quello che è stato, di un’epoca brillantissima dell’Italia e del suo narratore.

Maurizio Costanzo, l’incredibile rivelazione sull’adulterio: “Ho avuto una storia con una donna sposata”

L’aver avuto a che fare con il potere e con i soldi non ha però cambiato Costanzo, parola sua.

“Non ho mai voluto arricchirmi per il gusto di farlo. Ho maneggiato somme anche ingenti. Ma alla fine il mio rapporto col denaro è minimo. Mi serve per vivere bene. Non lo spreco”. In un’intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera poi aggiunge: “Ho bruciato molti soldi proprio per il teatro Parioli e la sua gestione. Una volta dovetti vendere casa per ripianare i debiti. Ma riperderei volentieri quel denaro“.

Molto interessante anche un retroscena amoroso, che riguarda le sue esperienze con le donne.

“Decenni fa ebbi una storia con una donna sposata. Il marito sporse denuncia, arrivarono i carabinieri. Per fortuna eravamo vestiti. Fecero la famosa prova della mano sotto le lenzuola per vedere se il letto fosse caldo. La prova fallì, niente denuncia. Rimasi a piede libero. Che follia...”. Ovviamente ora la persona più importante della sua vita è Maria De Filippi: “Per me Maria è vivere”.