Mediaset ci ripensa, adesso è ufficiale: la decisione su Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è stata soggetto di tante discussioni in seno a Mediaset: adesso arriva una decisione ufficiale sul suo conto

La scorsa stagione televisiva non è stata troppo fortunata per la conduttrice partenopea che ha discusso con la rete del Biscione. Da che doveva esserci essere un addio, sembrerebbe che le cose siano tornate tranquille tra i corridoi.

Barbara D’Urso è tornata col suo Pomeriggio Cinque in una chiave un po’ diversa con molta attenzione all’attualità. In diretta su Mediaset ogni giorno da lunedì al venerdì, la conduttrice partenopea continua ad intrattenere il pubblico da casa e quello in studio con il suo show pomeridiano che da anni è in onda in sua presenza.

Tuttavia, queste certezze lo scorso anno, più o meno di questi periodi, non si avevano. Barbara D’Urso era sul filo del rasoio con rumor che la vedevano in rapporti non troppo idilliaci con Mediaset. Si è spesso parlato, infatti, di contratti strappati da parte della conduttrice partenopea che si era vista ridimensionare i suoi impegni alla Rete del Biscione.

Mediaset, tutto deciso: Barbara D’Urso torna anche di sera

L’anno scorso, Barbara D’Urso è stata di sera a Mediaset con La Pupa e Il Secchone Show che è risultato un flop in termini d’ascolti. Nacque proprio dagli scarsi risultati la volontà da parte di Mediaset di ridimensionare i suoi impegni in seno alla rete del Biscione, salvo poi fare un dietrofront dell’ultima ora. A parlare è Maurizio Costanzo che si dice sicuro di poter rivedere presto la conduttrice partenopea di sera.

Nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, infatti, l’autore e giornalista ha risposto ad una lettrice che ha chiesto di spazio in più per la conduttrice partenopea in TV: “Prima o poi Barbara d’Urso tornerà in prima serata. Ha già ben condotto La Pupa e il Secchione. Il ritorno del suo Live credo sia improbabile e capisco che molti telespettatori siano delusi”.