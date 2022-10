Passa a TIM, l’ultima offerta è stratosferica: tutti i dettagli. L’azienda italiana ha delle sorprese per tutti i suoi clienti

Per competere con tutti i brand low cost, anche il colosso delle telecomunicazioni ha deciso di abbassare i propri prezzi. In particolar modo una nuova promozione rischia di diventare popolarissima.

Il mondo della telefonia mobile è sempre più ricco di concorrenza. L’arrivo delle compagnie low cost anche in Italia ha portato ad una logica “guerra dei prezzi”, che ha visto crescere a dismisura aziende come Iliad. Per tenere il passo degli altri anche TIM ha deciso di venire incontro ai propri clienti. Rispetto al passato le promozioni e le offerte per i propri clienti, e per chi proviene da altro operatore, sono aumentate di qualità e quantità. Sia che si tratti di SIM Card che di fibra per la connessione fissa, il colosso italiano sta studiando nuove strategie commerciali.

Oggi vogliamo parlare in particolar modo di una nuova offerta per il mobile, che consente di avere un mucchio di giga, minuti e SMS. Parliamo in realtà del servizio “Passa a TIM”, rinnovato in modalità e offerta. Ovviamente è possibile come in passato mantenere il proprio numero senza rinunciare a tutte le agevolazioni previste per i nuovi arrivati.

Passa a TIM, ci sono offerte per tutti i gusti: i dettagli per i vari operatori di provenienza

La “portability” è piuttosto semplice da effettuare e veloce, visto che basta recarsi nella pagina dedicata sul sito ufficiale di TIM (clicca qui per accedere direttamente alla sezione interessata), selezionare l’operatore di provenienza, ovvero quello che si ha attualmente, scoprire l’offerta dedicata e poi seguire le istruzioni che vengono mostrate in sequenza.

Facendo un esempio pratico, per chi proviene da Iliad, è disponibile l’offerta TIM Wonder SIX, che include 100 GB, minuti illimitati e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. Chi invece proviene da Fastweb Mobile e da PosteMobile può attivare la TIM Wonder FIVE con 70 GB, minuti illimitati e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. La chance di utilizzare “Passa a TIM” è rivolta anche a chi proviene da Kena, LycaMobile, CoopVoce, Very Mobile, Vodafone, WINDTRE e Noverca.

Passare a TIM significa inoltre poter contare sul servizio TIM Party, su un’app dedicata a tutta le gestione del proprio profilo e su uno sconto valido per l’attivazione della fibra (che porta altri vantaggi in termini di giga anche per il mobile).