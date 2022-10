GF Vip, arriva la conferma: c’è il nome della nuova opinionista

Arriva la conferma al GF Vip: c’è già il nome della nuova opinionista, che sicuramente piacerà moltissimo al pubblico del reality show.

Questa edizione del GF Vip rischia di diventare quella in cui saranno espulsi più concorrenti di tutte. Dopo l’uscita di Giovanni Ciacci a causa delle parole rivolte a Marco Bellavia, anche Amaurys abbandonerà la casa del Grande Fratello nel corso della puntata del 17 ottobre. Questo perchè, per la seconda volta, è stato sorpreso mentre bestemmiava.

Oltre ai due squalificati, sono stati eliminati al televoto anche Ginevra Lamborghini e Gegia. In poco tempo il programma ha perso quattro concorrenti, e forse proprio per questo motivo si sta preparando l’ingresso di altri quattro nuovi vipponi, che sarebbero già in quarantena ed entreranno due per volta nel reality-show.

GF Vip, ecco chi sarà la nuova opinionista del reality

Se ancora la storia del GF Vip 7 è tutta da scrivere, c’è già chi pensa al GF Vip 8. Si tratta del reality show più seguito di Mediaset, e non sembra neanche possibile mettere in discussione la possibilità che anche l’anno prossimo verrà proposta una nuova stagione. In molti si chiedono se Sonia Bruganelli vorrà rimanere ancora per un anno.

Chi potrebbe prendere il posto della moglie di Paolo Bonolis come opinionista? Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica il nome che è sulla bocca di tutti in questo momento è quello di Giulia Salemi. Per lei, Alfonso Signorini ha creato un nuovo ruolo negli studi del GF Vip 7, quello della portavoce del popolo del web.

L’obiettivo della nuova opinionista sarebbe un altro: le sue parole

Giulia Salemi sta piacendo molto a tutti, ed anche Maurizio Costanzo ha confermato l’indiscrezione che la vedrebbe come candidata a diventare la nuova opinionista del GF Vip 8. Dall’altra parte, la diretta interessata ha rivelato che si sentirebbe onorata di una tale proposta e spererebbe solo di poter essere all’altezza del ruolo.

La Salemi, però, non ha mai fatto mistero di quale sia il suo obiettivo professionale. Rimane un’esperta del GF Vip, dal momento che ha partecipato all’edizione del 2018 e del 2020, oltre a condurre anche il #GFVipParty del 2021 ed essere in studio nel 2022. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli vorrebbe però diventare un’affermata conduttrice.

Ecco il Settimanale Mio in cui si rivela che Giulia Salemi potrebbe essere la nuova opinionista del GF Vip 8: