Grande Fratello, una delle concorrenti più apprezzate dice addio al suo grande amore: è finita davvero?

Una grande storia è giunta al capolinea. Dopo 7 anni di amore l’ex concorrente del Grande Fratello ha detto addio al suo amore

I social sono un’arma a doppio taglio e gli indizi, messi insieme, non fanno altro che una verità. Nonostante manchi l’ufficialità, ormai sembra essere più reale che mai l’addio tra una grande coppia apprezzata nel panorama social.

Era il 2007 e l’edizione VIP del Grande Fratello neppure esisteva ancora, ma di divertimento all’interno della casa più spiata d’Italia ce n’era tanto proprio per la spontaneità dei vari personaggi che avevano diverse storie da raccontare ai telespettatori. Melita Toniolo, dopo essere stata inviata de Le Iene entrò oltre la porta rossa e disse la sua, seppure non fino alla fine, perché quell’edizione la vinse poi l’imprenditore Milo Coretti. Quella di Melita fu l’edizione anche di Alessandro Tersigni, ad oggi meglio noto come Vittorio Conti de Il Paradiso delle Signore che, all’epoca della sua partecipazione al GF era un vigile del fuoco.

Ad ogni modo, fuori dalla casa del Grande Fratello, Melita Toniolo si è costruita la sua cerchia di follower ed ha raccolto tanto apprezzamento, in particolare dal 2015 quando è uscita allo scoperto con la sua relazione con Andrea Viganò con il quale non si è mai sposato. I due hanno anche avuto un figlio, Daniel nato nel 2017, su cui l’ex gieffina ripose tutte le sue speranze d’amore: “Sposarci non è tra i nostri progetti. Per noi, quello che fa la grande differenza è diventare genitori più che il matrimonio in sé. Nostro figlio ci legherà tutta la vita”.

È finita tra Melita Toniolo e Andrea Viganò? Gli indizi social

Andrea Viganò, in arte Pistillo, e Melita Toniolo si sono lasciati? I social, come si sa, spesso su queste cose sono molto severi e gli indizi raccontano verità. In particolare, l’ultima foto dei due, insieme, risale a un bel po’ di tempo fa, non era neanche il 2022. Tuttavia, qualche foto c’è ancora, al contrario di quanto figura dal profilo dell’ex gieffina.

Gli occhi più attenti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che dal profilo Instagram di Melita Toniolo sono scomparse tutte le foto con Andrea, ma è pieno di foto con Daniel.