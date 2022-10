Lutto a Hollywood, è morta Angela Lansbury: addio alla Signora in giallo

Lutto nel mondo di Hollywood: una delle sue stelle, Angela Lansbury è morta all’età di 96 anni. La popolarissima Jessica Fletcher de La Signora in Giallo avrebbe compiuto 97 anni tra cinque giorni.

L’attrice si è spenta nel sonno nella sua casa a Los Angeles. A darne la notizia, la sua famiglia: “I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa”.

Addio a Angela Lansbury: la sua lunga carriera

Angela Lansbury ha avuto una lunga carriera che l’ha consacrata come regina di cinema e teatro, ricevendo cinque Tony Award, tra cui uno del 1966 per Mame e nel 2009, a 83 anni, per Blithe Spirit. Il suo debutto a Broadway risale al 1957 in Hotel Paradiso.

Scappò dalla Gran Bretagna durante la guerra

Nata in Gran Bretagna da madre irlandese, il 16 ottobre del 1925, l’attrice scappò dall’Inghilterra durante la guerra all’età di 17 anni. Già allora si dedicava ai musical, mentre a 19 anni era sotto contratto con la Mgm a Hollywood dopo l’esordio di un anno prima nel thriller Gaslight.

Ma solo il ruolo interpretato ne La Signora in Giallo l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Indimenticabile il suo personaggio, infallibile scrittrice detective, armata dei suoi indimenticabili tailleur e delle sue borsette.

Angela Lansbury è morta: i suoi ruoli più famosi

È stata anche la terribile domestica che in Angoscia tormenta Ingrid Bergman, la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in Gran Premio, la spietata protagonista del thriller Va’ e uccidi, seduttrice in Sansone e Dalila, apprendista strega alle prese con tre bambini e con i soldati tedeschi in Pomi d’ottone e manici di scopa e al fianco di Peter Ustinov in Assassino sul Nilo, oltre che Miss Marple in Assassino allo specchio.

Elisabetta II l’ha insignita del titolo Dama della regina

Angela Lansbury ha recitato anche con Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Vincente Minnelli e Frank Sinatra. La sua terra d’origine non l’ha mai dimenticata, nonostante sia stata un’icona del cinema americano. Proprio la regina Elisabetta II l’ha insignita del titolo di Dama della regina.

Non era un volto da copertina. Spesso le venivano affidati ruoli da donna matura, ma coraggiosa, talentuosa e tenacia. Angela Lansbury si è costruita una carriera invidiabile al fianco dei maggiori registi e attori. Con grande intelligenza, quando il cinema non la riteneva più congeniale, ha saputo trovare il filone giusto in tv, diventando un’icona a livello mondiale.