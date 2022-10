Ballando con le Stelle, infortunio durante le prove: abbandona il programma?

Un infortunio grave durante le prove di Ballando con le Stelle potrebbe costringere un vip all’abbandono del programma. Ecco di chi si tratta e le prime indiscrezioni su quello che sarebbe successo.

Iva Zanicchi prometteva già da prima dell’inizio di Ballando con le Stelle di essere la protagonista dello show di Milly Carlucci. La prima puntata lo ha confermato: da diversi giorni la cantante è protagonista di diversi programmi Tv dove ha spiegato di essere dispiaciuta per le parole rivolte a Selvaggia Lucarelli.

Dall’altra parte, l’opinionista più temuta di Ballando con le Stelle ha voluto replicare ad Aldo Grasso, giornalista de Il Corriere della Sera. La Lucarelli ha voluto ribadire che gli insulti ricevuti durante la prima puntata del dancing-show non sarebbero affatto premeditati e non ci sarebbe stata alcuna volontà di farsi pubblicità con delle offese e parolacce.

Ballando con le Stelle, l’infortunio costringe all’addio?

Selvaggia Lucarelli non ha neanche risparmiato una frecciata ad Iva Zanicchi. L’opinionista ha sottolineato di aver rifiutato di fare qualsiasi ospitata in Tv sul tema, mentre la cantante avrebbe “fatto il tour in televisione”. Ha anche aggiunto che per lei sarebbero state sufficienti le scuse ricevute al termine della prima puntata.

Mentre continua a tenere banco lo scontro con Iva Zanicchi, che in molti avevano previsto, potrebbe arrivare un clamoroso annuncio di un addio a Ballando con le Stelle. Dopo aver partecipato ad una sola puntata del programma, ci sarebbe stato un infortunio durante le prove. Viene dunque messa in dubbio la possibilità di continuare la gara.

Le indiscrezioni su quello che sarebbe successo alla giornalista

Sarebbe Luisella Costamagna ad aver avuto un infortunio durante le prove con Pasquale La Rocca per la seconda puntata di Ballando con le Stelle. L’episodio riporta alla mente quanto successo lo scorso anno, quando invece fu la ballerina di Al Bano ad avere problemi ad un piede. Il cantante pugliese decise quindi di ritirarsi aspettando la sua guarigione.

Questa volta sarebbe proprio la vip ad essersi fatta male. Secondo le prime indiscrezioni di www.gossipetv.com, la giornalista sarebbe costretta a portare un tutore. Per il momento non è arrivata nessuna notizia ufficiale da parte di Milly Carlucci ed anche le pagine social di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca tacciono.