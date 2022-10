Melissa Satta, adesso è ufficiale: è tutto finito per l’ex velina

Brutta novità per Melissa Satta che tranquillamente annuncia tutto sui social prima che altri potessero mettere bocca sui suoi affari

L’ex velina non ha mai nascosto di volersi dedicare alla sua vita privata, soprattutto da mamma di Maddox, ancor prima che del lavoro. Tuttavia, non sempre va tutto come pensiamo possa andare e l’ha dimostrato ancora una volta.

Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati. L’ex velina di Striscia La Notizia è stata a lungo legata sentimentalmente al calciatore ex Milan, Kevin Prince Boateng e dopo la fine della relazione quel tipo di storia ha lasciato forti e lunghi strascichi nel cuore della Satta che ha impiegato molto prima di potersi legare sentimentalmente a qualcun altro. Finalmente, dopo un po’, è arrivato Mattia Rivetti con il quale avrebbe compiuto due anni a breve.

Tutto è iniziato durante un estate in cui i due erano stati paparazzati dal settimanale Chi di Alfonso Signorini sullo yacht di un amico in comune, Renzo Rosso, senza che però i due ancora ufficializzassero la loro relazione. Soltanto poco dopo dalle foto emerse sul settimanale, Melissa Satta ha deciso di uscire allo scoperto ed ammettere che i due stessero insieme pubblicando una foto sui social.

Tutto comincia e tutto finisce sui social: Melissa Satta dice addio a Mattia Rivetti

Dopo una serie di frasi, aforismi, citazioni, libri pubblicati nelle scorse ore, soltanto poco tempo fa, Melissa Satta è uscita allo scoperto su Instagram, laddove anni fa ha pubblicato il primo scatto con Mattia Rivetti: “Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine”. Una dichiarazione minimalista, molto semplice e diretta, senza lasciare spazi a dubbi o perplessità. Resta la curiosità di capire cosa sia successo tra i due, indubbiamente, ma per ora l’ex velina di Striscia La Notizia non è voluta andare oltre.

L’ultimo post insieme risale ad ormai un mese fa, sintomo che quanto è successo che li ha portati alla rottura è frutto degli ultimi 30 giorni che sono stati decisivi per il destino della loro storia. Ancora una volta, Melissa Satta raccoglie i cocci di una relazione finita male e si ricompone il cuore con l’amore di suo figlio Maddox.