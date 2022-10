Rai, cambia la programmazione per i quiz e le fiction: cosa succede

Cambia la programmazione Rai per i quiz e le fiction, che sono gli appuntamenti più amati dagli italiani. Ecco cosa succederà sulla rete pubblica.

Il prossimo 30 ottobre verrà trasmessa l’ultima puntata di Reazione a catena. Il quiz show ascerà il posto a L’eredità, che ritroverà ancora una volta al timone Flavio Insinna. Per il programma di Marco Liorni, capace di registrare addirittura uno share medio del 25%, la pausa potrà solo far bene e servire a migliorare ancora il programma.

In queste ultime settimane si sono infatti rincorse numerose polemiche sollevate proprio dal pubblico Rai. In particolare, l’eliminazione e la perdita dell’intero montepremi da parte de I Sole Luna sull’ultima parola de L’ultima Catena ha scatenato il pubblico. Come avevano potuto pensare che la parola che collegava “barca” e “forma” potesse essere “condizione”?

Rai, cambia la programmazione: chi va e chi resta

Se I Sole Luna avevano fatto arrabbiare gli spettatori per la difficoltà troppo elevata, poco prima era successo esattamente il contrario. A fine luglio I Monelli erano stati addirittura bollati come “raccomandati” perchè i quiz che gli erano stati posti erano stati considerati davvero troppo facili da risolvere. I tre avevano vinto il montepremi di 71 mila euro.

Non sarà soltanto Reazione a catena a lasciare la Rai fino alla prossima stagione estiva. Anche una fiction amatissima, Imma Tataranni 2, sta per arrivare alla sua ultima puntata. La protagonista e sostituto procuratore si troverà a dover risolvere diverse problematiche con il marito Pietro, oltre a dover risolvere diversi casi molto spinosi.

Il 13 ottobre arriva il gran finale di Imma Tataranni: gli spoiler

Giovedì 13 ottobre verrà trasmessa quella che per il momento è considerata l’ultima puntata di Imma Tataranni 2. Il titolo dell’episodio sarà “La donna che perse la testa”. Le trame si apriranno con il triste caso della baronessa Giuseppina Antonini de Raho, che verrà ritrovata senza vita sulla strada che conduceva alla sua lussuosa dimora.

L’improvviso mal di schiena del marito scatenerà la gelosia di Imma, che sarà sul punto di lasciarsi definitivamente con Pietro. La quarta ed ultima puntata promette ascolti in linea con l’incredibile media del 25% realizzata fin’ora, e proietta gli attori Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo verso la possibilità delle riprese della terza stagione.

Ecco l’intervista di Marina Catuzzi e Alessio Lapice a Tv Talk: