Iliad fa un super regalo ai suoi clienti: promozioni da sballo

In queste ore Iliad ha deciso di lanciare una promozione che in realtà è un vero e proprio regalo per i suoi clienti: tutti i dettagli.

Non si arrestano le promozioni da sballo di Iliad. L’operatore telefonico francese ha infatti deciso di lanciare un vero e proprio regalo per tutti i suoi clienti. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo piano tariffario.

Anche al termine di questo 2022, Iliad è pronta a tutto pur di essere riconosciuta come il provider leader nel campo della telefonia mobile. Nel corso di queste settimane il provider transalpino ha previsto una serie di importanti novità sotto il punto di vista commerciale per i suoi clienti. Infatti proprio in queste ore i clienti stanno avendo la possibilità di attivare una serie di ricaricabili molto vantaggiose.

Tra tutte le offerte proposte dall’operatore, quella più vantaggiosa resta senza ombra di dubbio a Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e anche 120 Giga per navigare in internet. Anche il costo di questa promozione sembra essere da capogiro, visto che gli utenti per ottenerla dovranno sborsare solamente 9,99 euro al mese. Scopriamo quindi tutte le altre offerte vantaggiose dell’operatore.

Iliad, le migliori offerte dopo la Giga 120: quali sono

Come abbiamo anticipato la Giga 120 non è però la sola promozione prevista per i clienti di Iliad. Infatti gli utenti che scelgono al ricaricabile potranno anche attivare altre due promozioni a dir poco vantaggiose come la Giga 80 e la Giga 40. Nel corso di queste settimane proprio la Giga 80 ha sostituto la Giga 50 nei listini del gestore francese. Per ottenerla i clienti pagheranno solamente 7,99 euro ogni trenta giorni. Ovviamente a disposizione del cliente verranno messe chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 80 Giga per navigare in internet con 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Ma la Giga 80 non è l’unica promozione da menzionare. Infatti sul listino di Iliad troviamo anche la Giga 40. Questa offerta avrà un costo mensile di 6,99 euro. Tutti gli utenti che decideranno di attivarla avranno chiamate infinite verso tutti i numeri e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 40 Giga per internet. Queste sono solo tre delle offerte più vantaggiose dell’operatore transalpino, che negli ultimi anni si è imposto come un vero e proprio leader del mercato della telefonia mobile.