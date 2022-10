Giorgia Meloni: “Puntiamo a un governo di alto livello e autorevole”

“L’ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento puntiamo a dar vita a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze. Puntiamo a dare a questa nazione il governo più autorevole possibile. Non c’è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo”. Queste le parole di Giorgia Meloni all’assemblea degli eletti del partito nel Parlamento.

“Quando entrate in Parlamento dovrete pensare a tutti gli italiani”

“Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare una sfida di governo nella condizione più difficile nella quale l’Italia potesse trovarsi. Ogni qual volta entrerete in Parlamento dovete pensare a tutti gli italiani che il 25 settembre hanno visto in noi la loro speranza e ci hanno messo in mano il loro futuro. Così come dovrete pensare a tutti quelli che non ci hanno votato perché, in alcuni casi, la speranza l’hanno persa. E dovremmo lavorare per far cambiare loro idea”.

Giorgia Meloni: “Dovremo essere un modello di ispirazione”

“Abbiamo rotto gli schemi, creando diversi cortocircuiti nella sinistra e nel mainstream. Noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora. Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri”.

L’assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia si è tenuta a Montecitorio. Hanno partecipato volti noti e new entry al Parlamento: Giulio Tremonti, Carlo Nordio, Nello Misumeci, Livia Mannunni, Alessandro Amorese, Grazia Di Maggio, Chiara Colosimo, Francesco Lollobrigida, Luca Ciriani, Giovanni Donzelli, Giovanbattista Fazzolari e altri.

“Professionisti, docenti, economisti, rappresentanti dei territori, amministratori, uomini e donne che daranno anima e cuore per difendere gli interessi e i diritti del popolo italiano. La squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento è pronta a dare il massimo per la Nazione”, così sui social Giorgia Meloni.