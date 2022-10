Un posto al sole, che errore: mostrato il copione, cosa c’è scritto – FOTO

Una delle protagoniste di Un posto al sole si è mostrata in un breve video, dove è stata anche inquadrata una pagina del suo copione. Immediatamente i fan sono andati a leggere cosa c’era scritto: ecco tutte le indiscrezioni.

Alla fine di settembre Ilenia Lazzarin si era chiesta sui propri account social se il suo personaggio in Un posto al sole, cioè Viola, sarebbe riuscita a superare la nuova crisi che stava attraversando con Eugenio. Purtroppo, la risposta è negativa: la coppia sembrerà dividersi irrimediabilmente e la Bruni si avvicinerà sempre di più a Gabriele.

Viola Bruni tornerà dunque prepotentemente al centro delle trame di Un posto al sole. Nel frattempo, Nunzio non lascerà sola un attimo Chiara: dovrà affrontare l’udienza in tribunale e quindi sarà costretta a guardare in faccia tutti i suoi problemi. Anche Renato continuerà a tramare ma non è sicura la riuscita del suo piano.

Un posto al sole, l’attrice mostra il copione – FOTO

Ilenia Lazzarin ha dato vita al personaggio di Viola in Un posto al sole nel lontano 2001. Nonostante le false indiscrezioni di fine estate riguardo un suo imminente addio alla soap opera di Rai 3, l’attrice sarà sempre più protagonista nelle prossime puntate. Lo dimostra anche un video che ha condiviso sul proprio profilo Instagram e ben presto è scomparso.

Ilenia Lazzarin si è mostrata con un trucco ed una pettinatura che fanno pensare che fosse proprio dietro le quinte di Un posto al sole. L’attrice si è prima inquadrata in primo piano, poi ha mostrato il copione ed ha concluso sussurrando: “Spoiler“. Ovviamente i suoi fan sono andati subito a leggere il fermo immagine che mostrava il copione.

Cosa rivela il video condiviso dall’attrice che interpreta Viola

Il pubblico di Un posto al sole che spera in una riunione fra Viola Bruni ed Eugenio Nicotera purtroppo rimarrà deluso da quello che si è riusciti a leggere sul copione. Sembra infatti che il personaggio interpretato da Ilenia Lazzarin si proporrà, almeno nelle prossime puntate, come una mamma single. La rottura con Eugenio sarà dunque una cosa seria.

Inoltre, il copione rivela che Viola ed Angela andranno a mangiare insieme al Vulcano. Nonostante la situazione difficile, l’atmosfera sarà molto serena, e l’ex ballerina ringrazierà l’amica per averle offerto il pranzo. La figlia di Ornella si lamenterà del poco tempo libero che ha per sè, e del fatto che suo figlio sta soffrendo per la separazione da Eugenio.

Ilenia Lazzarin ha condiviso sui propri canali social un riassunto delle ultime puntate di Un posto al sole, chiedendosi se Viola ed Eugenio alla fine riusciranno a superare anche l’ultima tempesta che stanno attraversando: