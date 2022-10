Anticipazioni Una Vita, Aurelio dà un ultimatum: o si fa come dice lui o ucciderà!

Aurelio non si arresta e continua a seminare terrore ad Acacias: tutte le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita

Il Quesada non guarda in faccia a nessuno e prosegue per la sua strada fatta di loschi affari, minacce e mani sporche di sangue. Ancora una volta dà un ultimatum cui si è costretti a piegarsi per non perdere un altro personaggio ancora.

Aurelio non è più in grado di fermarsi. Nelle scorse puntate, infatti, il Quesada ha ricattato Gaztelu di rivelare i più intimi dettagli circa la sua sessualità se non l’avesse sostenuto tramite il suo quotidiano. Al povero giornalista arriva una controproposta: David vuole vendicarsi rivelando gli altarini di Aurelio, ma Gaztelu non potrà accettare. Nel frattempo, in città è arrivato anche Jeronimo, papà di Angel che ha affrontato immediatamente le sorelle Rubio.

I momenti più concitati sono stati nel triangolo Rodrigo-Valeria-David. Quando Rodrigo vede Valeria tra le braccia di David sviene e la donna chiede a quest’ultimo di andar via per poter assistere a Rodrigo. Soltanto successivamente, quest’ultimo scopre della lettera che la sua amata gli ha scritto rivelando di essere innamorata di un altro.

Anticipazioni Una Vita, Aurelio ricatta Rodrigo: farà fuori David

Aurelio vuole ottenere, in maniera quasi spasmodica, la formula del gas e chiede a Rodrigo di aiutare i chimici a realizzarlo, soltanto in cambio di ciò farà fuori David, suo rivale in amore, così che nessuno potrà più frapporsi tra lui e Valeria. Dall’altra parte di Acacias, nel frattempo, Guillermo vorrebbe chiedere a Hortensia il permesso di corteggiare Azucena, peccato che quest’ultima non si presenti al pranzo organizzato. Felipe chiede spiegazioni a Dori che cercherà metoducci per non arrivare a dire la verità che è, a suo dire, troppo pesante da dire. Alla fine, rivelerà all’Alvarez-Hermoso che lascerà Acacias.

Come se non bastasse, Felipe deve scontrarsi con Genoveva che, rientrata nuovamente in casa, non è mentalmente stabile. La Salmeron, infatti, vuole assumere dei sonniferi mentre guarda la foto di un neonato.

Tutte le puntate di Una Vita andranno in onda questa settimana da lunedì al venerdì alle 14,10 e sabato dalle 15:00 su Canale 5.