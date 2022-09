Stefano De Martino, problemi con la famiglia Rodriguez? Il video è virale – VIDEO

Stefano De Martino ha problemi con la famiglia Rodriguez? Un video condiviso dalla stessa Belen è diventato subito virale e mostra il presentatore non prendere parte ad un momento molto particolare durante una cena.

Le ultime dichiarazioni di Antonino Spinalbese al GF Vip 7 hanno molto colpito il pubblico. L’ex fidanzato di Belen si è fatto trovare molto preparato alle domande di Alfonso Signorini, ma secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica avrebbe detto un’inesattezza. I rapporti fra il padre di Luna Marì e la famiglia Rodriguez sarebbero completamente inesistenti.

La showgirl argentina è molto legata alla sua famiglia d’origine, ed ha insistito moltissimo perchè si trasferissero tutti dall’Argentina all’Italia. Belen ama trascorrere dei momenti tutti insieme, e spesso li condivide anche sui propri canali social. Questo è successo anche in un video pubblicato negli ultimi giorni di settembre che rivela anche un dettaglio interessante.

Il video che ha fatto il giro del web: cosa si vede

Belen è rinata da quanto ha ricominciato a frequentare Stefano De Martino. Sembrerebbe infatti che Antonino Spinalbese fosse molto geloso di lei, e che per amore la showgirl avesse anche rinunciato a delle proposte di lavoro. La più grande dei fratelli Rodriguez ha anche rilasciato una recente intervista a Freeda in cui parla del suo rapporto con la fama.

Nel fine settimana, però, Belen si è fatta trovare disponibile per una cena in famiglia. Attorno allo stesso tavolo c’erano la sorella Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser, il padre Gustavo e la mamma Veronica. Mancava solo suo fratello Jeremias, che forse era assente solo nel momento delle riprese.

Stefano De Martino ha problemi con la famiglia Rodriguez?

Il video condiviso da Belen sui social mostra la famiglia Rodriguez in un momento di relax. Si vede Veronica Cozzani che si alza per fare qualcosa con lo smarphone. Probabilmente vuole fare una foto od un breve video per immortalare il momento, ma qualcosa va storto. Sembrerebbe proprio che la mamma di Belen non abbia dimestichezza con la tecnologia.

Veronica Cozzani è la prima a ridere dei propri difetti e di quello che sta combinando con il cellulare. Il video trasmette il calore familiare della famiglia Rodriguez: tutti ridono, tranne Stefano De Martino. Il presentatore sembrerebbe quasi essere imbarazzato del momento, o forse è solo molto stanco. Si sente infatti Belen chiedergli come sta.

Ecco il video che mostra Stefano De Martino non partecipare al momento di ilarità della famiglia Rodriguez: