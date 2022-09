Amici, la terribile profezia di Alessandra Celentano su Stefano De Martino

Alessandra Celentano non le manda a dire a Stefano De Martino, con una previsione certamente non simpatica ai suoi danni

Alessandra Celentano, celebre insegnante di danza della scuola di Amici, è nota al grande pubblico per la sua schiettezza e la severità che spesso mostra con i suoi giudizi durante il talent show.

Amata ed odiata allo stesso tempo, la Celentano rappresenta ormai da anni un punto fermo del programma di Maria De Filippi. Tutti i ballerini provetti che riescono ad accedere alla scuola di Amici devono confrontarsi con i suoi giudizi.

Ma Alessandra Celentano non disdegna commenti e riferimenti anche ai vecchi partecipanti del talent di Canale 5. Nell’ultima intervista, rilasciata al magazine di Amici, la ballerina e maestra è tornata a parlare di Stefano De Martino, ex allievo della scuola e oggi conduttore affermato.

La previsione azzeccata di Alessandra Celentano: “Stefano non sarà mai un ballerino professionista”

Guardando oggi la carriera di Stefano De Martino, non si può affatto parlare di un uomo che non ce l’ha fatta. Ma effettivamente l’ex concorrente di Amici non sta proseguendo con la danza da professionista.

Lo aveva profetizzato la stessa Celentano, come ammesso nell’intervista recente: “L’avevo previsto. Già all’epoca dissi a Stefano: ‘A te piace essere protagonista, vedrai che non sarai un ballerino professionista, farai tutt’altro’. E così è stato“.

Effettivamente Alessandra Celentano ha avuto ragione. Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera in TV come danzatore, ma successivamente si è riscoperto un ottimo presentatore televisivo, come confermato dai suoi ultimi lavori di successo in Rai.

“Ci prendo sempre. Dico: ‘Tu farai la velina’ e poi la fanno. ‘Tu non farai mai niente’, e così succede”. Profetica la Celentano, che spesso non piace al pubblico per i modi bruschi con cui dà giudizi (a volte anche fuori dal contesto danza), ma va detto che molto spesso ci azzecca.

Inoltre la maestra di Amici si è lanciata in un giudizio totale, riguardo a colei che è stata finora la migliore ballerina della storia del talent show: “Dico Anbeta Toromani, anche se non è stata mia allieva”.