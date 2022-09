Il commissario Montalbano, addio definitivo? Clamoroso colpo di scena

Il commissario Montalbano è la fiction Rai su cui gli stessi vertici puntano in qualsiasi momento: può davvero cambiare qualcosa?

La fiction nata dai romanzi di Andrea Camilleri, negli anni, ha ammaliato il pubblico Rai a tal punto che i vertici ripropongono repliche su repliche anche nei periodi più morti dell’anno da un punto di vista televisivo.

Il successo della serie di cui Luca Zingaretti è protagonista non tramonta mai. La Rai sa di poter contare sulla trasmissione de Il Commissario Montalbano che, sebbene abbia un’infinità di puntate e stagioni riesce sempre ad intrattenere i telespettatori, ormai affezionati, della fiction. Da oltre vent’anni, ormai, i fan della fiction sono abituati a non rimanere mai senza la trasmissione di puntate, vecchie o nuove che siano.

Il grande successo riscosso, ha catturato giustamente l’attenzione dell’autore televisivo e giornalista Giancarlo De Andreis che ha pubblicato un trafiletto su DiPiù TV nella sua rubrica la TV vista da Internet.

Il Commissario Montalbano ed il pubblico: una storia d’amore infinita

Lungo la precisissima disamina di Giancarlo De Andreis, quest’ultimo fa notare come la storia d’amore tra i telespettatori italiani e questa fiction non finisca mai. Nella sua rubrica con il trafiletto dal nome Bentornato Montalbano, il giornalista asserisce: “I primi episodi della serie sono stati restaurati e ora vanno in onda in una veste nuova e brillante, ottenendo sempre eccellenti ascolti”. Successivamente, ha fatto notare come, negli anni, la visione de Il Commissario Montalbano sia cambiata anche grazie all’uso di internet: “Su internet si dicono cose lusinghiere per tutti gli attori, all’epoca molto più giovani”.

Come ha giustamente sottolineato De Andreis, il cast de Il Commissario Montalbano è sicuramente capeggiato da Luca Zingaretti, ma tra di loro ci sono altri attori illustri che compongono un cast perfetto: Cesare Bocci e Angelo Russo su tutti che interpretano rispettivamente Mimì Augello e Agatino Catarella. Anche questa sera, la fiction sarà in onda con “La forma dell’acqua” a partire dalle 21:30 su Rai Uno.