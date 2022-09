“Soffro”, grido di allarme di uno dei protagonisti di Una Vita: telespettatori scossi

Dramma per uno dei protagonisti di Una Vita, che starebbe letteralmente soffrendo. La confessione dell’attore lascia tutti a bocca aperta.

La serie Mediaset ‘Una Vita’ si avvia alla conclusione, con milioni di telespettatori pronti a scoprire come va a finire. In queste ore, però, uno dei protagonisti ha rivelato tutte le sue sofferenze: pubblico sotto choc.

All’interno della soap opera Una Vita, uno dei protagonisti più apprezzati è senza ombra di dubbio l’attore di Josè Dominguez. Infatti nella serie è il marito della eccentrica Bellita, l’interprete è originario di Malaga e ama il musical. In queste ore Dominguez si è detto profondamente addolorato per quello che stiamo vivendo. Durante un’intervista a Tele Sette ha analizzato l’attuale situazione storica che tutti stiamo vivendo.

Così sulle pagine del settimanale si legge: “Sto soffrendo come tutti, penso a chi rischia la vita per via della guerra ma anche a chi ha a che fare con la povertà oppure con le ingiustizie“. Inoltre l’attore ha sottolineato che spera che tutto si sistemi il prima possibile che “finiscano i bombardamenti”, che si raggiunga un maggior dialogo e arrivino aiuti alle persone che soffrono. Andiamo invece a vedere le parole sul ruolo che ha avuto all’interno della soap opera.

Una Vita, Josè Dominguez ammette: “Un ruolo che non capita tutti i giorni”

L’attore ha poi parlato del suo ruolo all’interno di Una Vita, ammettendo che non è un incarico che capita tutti i giorni. Ha proseguito poi sottolineando: “È un bravo marito e un padre premuroso, è un uomo d’altri tempi e di gran cuore”. In pochi sanno che l’attore, che ha mosso i primi passi nel mondo del teatro, è anche un ottimo ballerino e cantante. Infatti nel corso dell’intervista ha ammesso: “Il musical è il genere che mi permette di esprimermi al meglio come artista perchè posso ballare, recitare e cantare.

Fare l’attore, però, è ciò che rende felice il protagonista della soap opera di Canale 5, che ha ammesso di sentirsi un privilegiato nel poter svolgere il lavoro che ama. Sposato con la collega Marisol Muriel, l’attore Manuel Bandera ha raccontato che nel tempo libero ama stare con la sua famiglia, gli amici e gli affetti più cari. Infatti ha concluso la sua intervista a Tele Sette rivelando che quando è da solo a casa a riposare, ama svolgere compiti che lo rilassano e che gli permettono di ricaricare la batterie.