Salvini attacca: “Minaccia squallida da von der Leyen. Lega presenterà mozione di censura”

La presidente della Commissione Ue, rispondendo a una domanda sul voto in Italia, ha affermato: "Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria".

“Si tratta di una squallida minaccia, un’invasione di campo non richiesta”. Questa la replica di Matteo Salvini alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che è ha affermato in merito al voto in Italia ha dichiarato: “Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”.

“La signora rappresenta tutti gli europei, il suo stipendio è pagato da tutti noi, si è trattata di una disgustosa e arrogante minaccia”, ritiene il leader della Lega, che annuncia: “Il gruppo parlamentare della Lega presenterà una mozione di censura. Domenica votano gli italiani non i burocrati di Bruxelles. Se io fossi il presidente della Commissione Ue mi preoccuperei delle bollette”.

La dichiarazione della presidente della Commissione è arrivata in risposta a una domanda a Princeton sul possibile risultato delle elezioni in Italia. Von der Leyen ha aggiunto anche che “la democrazia ha bisogno di ognuno di noi, è un lavoro costante, non è mai al sicuro”.

“Presidenzialismo? Prima pensiamo alle bollette”

Matteo Salvini ci è andato pesante, durante un intervento a Mattino Cinque, nel corso del quale ha parlato anche del presidenzialismo proposto da Meloni: “Prima di cambiare la Costituzione pensiamo alle bollette. Pensare a cosa possiamo fare tra due o tre anni va benissimo, però la priorità della Lega è aiutare gli italiani a pagare le bollette. Il primo decreto del nostro governo sarà bloccare gli aumenti delle bollette”.