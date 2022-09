Francesca Cipriani convola a nozze e spiazza tutti: il testimone è proprio lui!

Non troppo tempo fa, Francesca Cipriani ha svelato di star organizzando il matrimonio: adesso è stato scelto il super testimone

I preparativi per le nozze procedono a gonfie vele e marito e moglie non vedono l’ora di poter congiungersi nel matrimonio. La showgirl ha scelto un testimone d’élite per il suo grande giorno.

Solo pochi mesi fa, a Casa Chi, Francesca Cipriani ha rivelato di star pensando ai preparativi per il matrimonio: “Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nell’anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella. Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%”.

Il 2022 va verso l’ultimo quadrimestre dell’anno e per il matrimonio sale sempre di più l’attesa che sembrerebbe essere agli sgoccioli ormai. Nonostante non ci sia una data precisa, le nozze sono imminenti ed i preparativi ormai pronti, tanto che la stessa gieffina ha deciso di svelare chi sarà il suo testimone.

Francesca Cipriani ha scelto: sarà Alfonso Signorini il suo testimone

Di certo non una sorpresa, né inaspettato: Alfonso Signorini ha aiutato molto Francesca Cipriani nella sua relazione con Alessandro Rossi. Quest’ultimo le chiese di sposarlo proprio durante l’esperienza della showgirl all’interno della casa più spiata d’Italia. Su Instagram, è stata la stessa ex gieffina a comunicare di aver scelto il suo testimone che sarà il padrone di casa del reality show di Canale 5 che è ripartito soltanto pochi giorni fa. La Cipriani non è la prima a fare una scelta del genere, non molto tempo fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno scelto Signorini come padrino di Battesimo del loro piccolo Gabriele.

Sembrerebbe che la location scelta dalla coppia sarà pronta ad ospitare oltre 200 invitati, tra familiari ed amici, ma anche molti vipponi e compagni d’avventura della Cipriani della scorsa stagione del GF Vip tra cui Raffaella Fico, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli.