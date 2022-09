Caterina Balivo, incredibile decisione: c’è lo stop forzato

Caterina Balivo non ha avuto altra scelta che affrontare lo stop forzato. Ecco cosa succederà il prossimo 23 settembre all’amata conduttrice di La7.

Durante la pandemia di Covid, Caterina Balivo aveva scelto di rimanere vicino alla propria famiglia. Il risultato è stato la completa scomparsa della conduttrice dalla televisione italiana. Per la prima volta, ha anche lasciato la televisione pubblica. Dal 12 settembre è tornata su La7 ogni giorno alle 18:50 per il quiz Lingo – Parole in gioco.

Nel programma tre coppie di concorrenti si sfidano per indovinare il significato delle parole e le lettere mancanti. Lingo – Parole in gioco è un format internazionale che era andato inizialmente in onda su Mediaset dal 1992 al 1993 per la conduzione di Tiberio Timperi. Nel 2021 il quiz era sbarcato su Rai 2 con il nome Una parola di troppo, condotto da Magalli.

Caterina Balivo, arriva lo stop forzato: cosa succede

Nonostante le grandi aspettative da parte di La7, per il momento Lingo – Parole in gioco sta deludendo negli ascolti, che si fermano a circa l”1% di share con circa 135.000 spettatori. Il programma concorrente Reazione a catena, che è ormai un classico, intrattiene il 26% circa del pubblico nella rispettiva fascia oraria.

La morte della regina Elisabetta e le elezioni politiche del prossimo 25 settembre stanno stravolgendo i palinsesti. Per questo motivo, Caterina Balivo dovrà affrontare uno stop forzato del suo programma. Il 23 settembre, infatti, su La7 andranno in onda degli approfondimenti che riguardano proprio le elezioni.

La conduttrice potrà recuperare, ma il suo quiz sembra in bilico

Come di consueto, a guidare la maratona elettorale di La7 sarà il giornalista Enrico Mentana con il programma L’ultima parola. A partire dalle ore 17:00 del 23 settembre tutti i maggiori leader politici spiegheranno all’interno della trasmissione il loro programma elettorale. La puntata di Lingo, che avrà uno stop forzato, non sarà però cancellata.

La puntata che sarebbe dovuta andare in onda il 23 settembre verrà invece trasmessa da La7 il 26 settembre a partire dalle ore 19:00 circa. C’è però preoccupazione per Lingo – Parole in gioco e per il suo prossimo futuro nella terza rete televisiva italiana. Se non si dovesse trovare il modo di migliorare gli ascolti, potrebbe essere cancellato.

Ecco Caterina Balivo che si prepara per una puntata di Lingo – Parole in gioco: