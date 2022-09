Antonino Spinalbese, confessioni su Belen: la regia censura tutto – VIDEO

Prime confessioni scomode in arrivo al GF Vip 7 dove Antonino Spinalbese non perde occasione di parlare della sua ex

Belen era stata chiara: guai a parlare di lei o di Luna Marì all’interno della casa di Cinecittà. Eppure il vippone non ha perso tempo a parlare delle due una volta superata la porta rossa, ma la regia ha censurato il momento.

Una nuova alba è sorta nella casa del GF Vip 7 in vista della puntata di stasera che prevede la prima nomination. Tra i coinquilini, al momento, c’è un’aria di serenità che presto sarà spezzata dalle prime incongruenze e dal pepe che la stessa produzione metterà tra di loro. Per ora solo tante confessioni e grande complicità tra i coinquilini che sembrano aver raggiunto più o meno un equilibrio.

Chi è in vena di confessioni è anche Antonino Spinalbese cui era stato tassativamente vietato di parlare di Luna Marì e Belen Rodriguez dalla diretta interessata. Quando sono iniziate a trapelare le prime notizie di un ingresso al GF Vip da parte dell’hairstylist di Milano, sono cominciati anche i primi malumori della showgirl argentina che non ha perso tempo a far sentire la sua voce. Cos’ha detto Antonino?

Antonino Spinalbese censurato dalla regia: attenzione all’occhio vigile di Belen

Spinalbese che parla di Belen, la storia e sua figlia E CENSURANO

MA CHE MESSAGGIO PASSA #gfvip — l&r (@LeonardoRavani) September 22, 2022

I telespettatori più attenti che seguono i vipponi h24 non hanno perso il momento in cui Antonino Spinalbese ha iniziato a parlare della sua ex compagna: “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”. È stato nel momento della ‘fuga’ che la regia ha staccato il collegamento e si è concentrata su altro.

Prima Antonino ha parlato anche di sua figlia Luna Marì: “La mia bambina per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia. La piccola è nata a Padova, perché c’è un reparto super specializzato nel far nascere i bambini. Sì c’è un team molto rinomato per questo. Avere un figlio ti cambia totalmente la vita. Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida”.