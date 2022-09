Amici, subito una maglia sospesa: la Celentano presenta il suo amore?

Ci sono numerosissime anticipazioni riguardo la puntata del 24 settembre di Amici. C’è già una maglia sospesa, e la motivazione sembra davvero assurda. Anche Alessandra Celentano diventa protagonista per un presunto amore.

Il video mostrato in day time il 21 settembre ha incendiato l’atmosfera di Amici. Maria De Filippi ha prima chiesto a ballerini e cantanti di separarsi in due gruppi, e poi ha spiegato che i professori avevano dato un voto sia agli alunni che avevano scelto per la loro squadra, sia a quelli che avevano bocciato. La media dei voti aveva dato luogo ad una classifica.

Per quanto riguarda i ballerini, ha sollevato diversi dubbi che Asia Bigolin sia finita in fondo alla classifica. La Celentano le ha dato addirittura zero come voto, penalizzandola per la mancanza di conoscenze tecniche. Questo è giusto, perchè la ballerina non ha mai frequentato una scuola. Il cantante Wax ha subito preso una posizione molto dura.

Amici, ecco le anticipazioni della puntata del 24 settembre

Secondo Wax, dare zero ad Asia significherebbe fiaccarla nella sua voglia di andare avanti. Il cantante, che fa parte della squadra di Arisa, è stato anche al centro di un’accesa discussione. Quello che rivelano le anticipazioni sulla registrazione della puntata di Amici del 24 settembre è che Rudy Zerbi avrebbe criticato le doti canore dell’alunno.

Secondo Zerby, Wax avrebbe urlato nel corso di tutta la sua esibizione. Il cantante ricorda un po’ Blanco per il suo stile, ed Arisa lo ha prontamente difeso. Ci sarebbe già una maglia sospesa per il ballerino di danza classica Ramon. A chiedere il provvedimento sarebbe stata proprio la sua professoressa, Alessandra Celentano.

Chi sono gli ospiti della puntata registrata il 21 settembre

Secondo la Celentano, Ramon avrebbe mostrato alcune foto che non rispetterebbero il decoro della trasmissione di cui è ospite. Sempre la professoressa di danza classica è stata protagonista di un filmato che si proponeva di scoprire chi fosse il suo fidanzato. Secondo Maria De Filippi è diventata troppo buona (?) ed il motivo può essere solo l’amore.

La super ospite della puntata sarà Ornella Vanoni, che commenterà le cover e chiederà a Federica di scandire bene le parole quando si esibisce. La speaker di Radio 105, Federica Gentile, giudicherà invece gli inediti. Per quanto riguarda il ballo, sarà in studio l’ex vincitore di Amici Giuseppe Giofrè per dare i voti agli alunni.

Ecco alcune delle anticipazioni rivelate dalla pagina Twitter ed Instagram @gossip.tv. Questa dovrebbe essere la classifica di ballo: Samu con 9.2, Gianmarco con 8, Mattia con 7.5, Maddalena con 6.2 e quinta e ultima Rita con 6. Per il canto, Cricca e Federica prime con 9, secondo Niveo con 8.5, terzo Piccolo G con 8, ultimi Wax e Andre con 7.