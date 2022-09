Ultim’ora Alfonso Signorini, risveglio da incubo: la notizia è arrivata adesso. Il suo ritorno in televisione è più pesante del previsto

“Aspettatevi delle sorprese”, aveva detto Alfonso Signorini poco prima che partisse il Grande Fratello Vip 7. In effetti ce ne sono due: la prima è che molto dei nuovi concorrenti sono sconosciuti o quasi. La seconda invece è arrivata proprio adesso e non è una bella notizia per il conduttore.

Abbiamo in mano di dati degli ascolti tv per la giornata del 19 settembre e i dati parlano chiaro. La prima puntata del GF Vip 7 su Canale 5 fino all’’1.21 di notte è stata vista da 2.636.000 spettatori pari al 21.73% di share. Il GF Vip Night invece da 963.000, pari al 28.54%. Peggio dello scorso anno, quando anche se i rilevamenti erano fatti in un altro modo, per il debutto i telespettatori erano stati poco più di 2,8 milioni.

Il reality di Canale 5 è stato nettamente battuto dalla fiction in replica di Rai 1. Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri, infatti ha totalizzato 3.374.000 spettatori. Invece su Rai 2 I Mercenari è stato visto da 807.000 spettatori pari al 4.31% di share e su Italia 1 Taken 3 – L’ora della verità ha coinvolto 1.312.000 spettatori (7.44%). Su Rete 4 Quarta Repubblica ha avuto un ascolto mediodi 850.000 spettatori con il 6.1% di share.

Ultim’ora Alfonso Signorini, risveglio da incubo: ascolti alti per i funerali di Elisabetta II

La programmazione del 19 settembre è stata fortemente influenzata dai funerali della Regina Elisabetta II, cominciati alle 11 italiane. Così nel Daytime Mattina su Rai 1 Uno Mattina è stato visto da 893.000 telespettatori e Storie Italiane da 1.097.000 spettatori con il 25.08%. Su Canale 5 invece Mattino Cinque News è piaciuto a 1.073.000 spettatori con il 24.61% nella prima parte e 1.045.000 spettatori con il 23.52% nella seconda parte

Nel Daytime Mezzogiorno su Rai 1 lo speciale TG1: Elisabetta II L’Addio ha messo insieme 3.383.000 spettatori con il 33.53%. Su Canale 5 invece Verissimo: The Queen Addio alla Regina 2.287.000 telespettatori con il 21.51%. Nel Daytime Pomeriggio

su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno ha centrato 2.484.000 spettatori (26.42%) e La Vita in Diretta 2.920.000 spettatori con il 30.36%. Su Canale 5, fino alle 17,25 lo Speciale TG5 – L’Ultimo Abbraccio ha intrattenuto 1.740.000 spettatori con il 19.96% di share e Pomeriggio Cinque 1.404.000 spettatori con il 15.62%, nella prima parte, 1.411.000 nella seconda.

Nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti ha messo insieme 4.377.000 spettatori con il 21.29% e su Canale 5 Paperissima Sprint una media di 3.590.000 spettatori con uno share del 17.49%. Un Posto al Sole è stato visto da 1.523.000 spettatori (7.37%) e su Rete 4 Stasera Italia da 981.000 con il 4.85%. Su La7 Otto e Mezzo ha messo insieme 1.630.000 spettatori (7.9%).

Infine nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha totalizzato 4.230.000 spettatori (27.91%) e Su Canale 5 Caduta Libera 2.618.000 spettatori (18.17%). Male ancora una volta su La7 Lingo con Caterina Balivo: 126.000 spettatori (share dello 0.89%).