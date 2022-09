Davide Silvestri e Soleil Sorge, che rapporti hanno oggi? L’ex gieffino lascia tutti di sasso

All’interno della casa del GF Vip, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Barù hanno stretto un gran rapporto d’amicizia: adesso com’è la situazione?

Una bella amicizia, tanta complicità e insieme hanno fatto divertire il pubblico da casa. Adesso come sono diventate le cose a distanza di un anno? Il cugino di Kekko dei Modà è uscito allo scoperto.

All’interno della casa del GF Vip 6, si sono costruiti tanti bei rapporti, d’amore o d’amicizia che fossero, uno di questi era il trio Soleil Sorge-Davide Silvestri-Barù. Tuttavia, a distanza di un anno le cose sembrano essere cambiate totalmente ed è l’ex gieffino ad aver raccontato tutto ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione di Giada Di Miceli: “Quando sono uscito le ho scritto una volta su Instagram. Non mi ha mai risposto e non ci siamo più sentiti. Io ho fatto solo quello che sentivo, ma la mia vita va avanti comunque. Con Alex mi son sentito un paio di volte, poi non ci siamo più visti come promesso. Mi sento con Katia Ricciarelli, Barù e Jessica Selassié. Loro sono stati invitati anche al mio matrimonio, così come anche Giucas Casella”.

Davide Silvestri ha ammesso di non sapere neppure che Soleil Sorge avrebbe condotto il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli per quest’edizione, com’è ormai noto a tutti, evidentemente tranne all’ex gieffino. Inoltre, parlando sempre dell’influencer e di quel triangolo amoroso che l’ha vista protagonista ha risposto: “Per me è una noia mortale parlare di questa cosa, però devo dire che sono stati geniali. No, geniali è una parola grossa. Acuti. Sono stati bravi a portare avanti questa cosa”.

Davide Silvestri ed il suo GF Vip: “Sonia mi ha dato fastidio”

Alla fine della sua esperienza, Davide Silvestri è arrivato secondo dietro Jessica Selassié ed ha avuto modo di conoscere i suoi compagni fino alla fine. In particolare, non si aspettava che una coppia resistesse così tanto e l’ha svelato ai microfoni di Radio Radio con Giada Di Miceli: “Che le coppie formatesi al Gf Vip sarebbero durate non me l’aspettavo. Di Federica Calemme pensavo che lasciasse Gianmaria Antinolfi appena uscita, invece di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ho detto ‘no, per la differenza d’età’, invece sono molto contento. Ci siamo visti anche con loro, abbiamo fatto un weekend insieme per caso. Molto carini”.

Per finire, poi, la confessione su Sonia Bruganelli che sarà opinionista anche quest’anno: “Sonia è perfetta, è giustissima per quello che fa, anche per gli interventi fatti l’anno scorso, a parte qualche difesa e protezione nei confronti di qualcuna che vedevo fuori luogo e forzati. Lì mi ha dato un pochino fastidio. Sì, mi sto riferendo a Soleil. Sonia l’ha difesa un po’ troppo. Credo che gli opinionisti debbano essere degli arbitri”.