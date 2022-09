Amici 22, il suo addio fa male: annuncio ufficiale a poche ore dal via

Un annuncio a sorpresa stravolge i programmi della nuova stagione di Amici: non se l’aspettava nessuno a poche ore dall’inizio del talent

Stasera torna in TV uno dei programmi Mediaset più amati e seguiti degli ultimi anni. Ovvero il talent show Amici, che presenterà i nuovi partecipanti, ragazzi giovani che si esibiranno tra ballo e canto.

Il talent di Maria De Filippi proseguirà con la sua consueta formula vincente. Ovvero la scuola d’arti sceniche che vedrà i partecipanti esibirsi in prima serata e dividersi inizialmente in diverse squadre, seguiti da coach di grande livello.

Proprio uno dei ‘professori’ delle ultime edizioni ha ufficialmente detto addio ad Amici, non essendo stata confermata nella squadra principale. Stiamo parlando della nota speaker radiofonica Anna Pettinelli.

Il messaggio di Anna Pettinelli nel giorno del debutto di Amici 22: farà il tifo per loro

In molti hanno detto e scritto che l’addio di Anna Pettinelli da Amici 22 sia stato turbolento e burrascoso. Addirittura che la speaker se la sia presa con Maria De Filippi per essere stata estromessa e che sia colpa dei litigi in diretta con Rudy Zerbi.

A pochissime ore dall’inizio della nuova edizione di Amici, è arrivato il messaggio della stessa Pettinelli. La donna ha voluto chiarire di essere sempre legatissima a questo format, smentendo ogni possibile acredine con la produzione e con gli attuali membri del cast.

“Quando metti la maglia di Amici, sai che sarà per sempre – ha dichiarato Anna Pettinelli in un video sui social – io farò parte per sempre di questo meraviglioso sogno. Un sogno che inizia nuovamente oggi. In bocca al lupo ai ragazzi, in bocca al lupo ai professori – e quando dico tutti, dico veramente tutti -, in bocca al lupo a Maria. Io vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo e baci”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

Dunque l’annuncio di Anna Pettinelli rasserena gli animi. Zero polemiche, ma solo scelte lavorative separate tra la speaker di RDS e la nuova edizione di Amici. La donna sarà dunque la prima fan del programma anche se stavolta come semplice spettatrice.

Non solo la Pettinelli. Anche Veronica Peparini ha lasciato il cast dei professori di Amici 22 dopo diversi anni di militanza. Al posto delle due ex coach vedremo il ritorno di Arisa come professoressa di canto ed il coreografo Emanuel Lo.